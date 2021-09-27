“Ukrayna’da NATO Varlığı Putin İçin Kırmızı Çizgi”

Rusya, NATO’nun Ukrayna’daki askeri altyapısını genişletmesinin Cumhurbaşkanı Vladimir Putin açısından kırmızı çizginin aşılması anlamına geldiğini açıkladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Belarus’un (Beyaz Rusya) kendilerini korumak için harekete geçebileceğini de bildirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamadaysa Putin’in söz konusu “kırmızı çizgilerinin” Rusya Federasyonu topraklarıyla sınırlı olduğu kaydedildi.

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko da yaptığı açıklamada, Ukrayna’da NATO’nun ve ABD askerlerinin faaliyetlerinin artması şeklinde tanımladığı duruma yanıt verme konusunda Putin’le anlaştıklarını söyledi.

Lukaşenko, ABD’yi Ukrayna’da askeri eğitim ve tatbikat merkezleri kurmakla suçladı ve bunun, askeri üs kurmaya eşdeğer olduğunu söyledi.

Rus haber ajansı RIA’ya göre Lukaşenko, “Buna yanıt olarak bazı önlemler almamız gerektiği konusunda anlaştık” şeklinde konuştu.

Lukaşenko: “Yaklaşan insani felaketten Batı sorumlu”

Nasıl bir yanıt verileceğine ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşmayan Lukaşenko ayrıca göçmenlerin Belarus-Polonya sınırında dondurucu soğukta mahsur kalması üzerine Batılı ülkeleri, yaklaşan insani felaketten sorumlu olmakla suçladı.

NATO üyesi olmayan Ukrayna, uzun zamandır, ittifaka katılma umuduyla Batılı ülke ordularıyla daha yakın bütünleşme arayışı içinde. Belarus’un en yakın müttefiki Rusya ise Ukrayna’nın NATO üyesi olmasına karşı çıkıyor.

Ukrayna, geçen hafta ABD ve diğer NATO üyesi ülkelerin ordularıyla ortak askeri tatbikatlara başladı. Rusya ve Belarus’un yaptığı geniş çaplı askeri tatbikatlarsa Batı’yı alarma geçirdi.

Lukaşenko, Ukrayna’daki durumu Rusya Cumhurbaşkanı Putin’le birkaç kez ele aldığını kaydetti.

Belarus Devlet Başkanı, Minsk’teki başkanlık sarayında yetkililerle yaptığı görüşmede, “Görüyorsunuz, NATO askerlerini Ukrayna’ya sürüklüyorlar. Eğitim merkezi kisvesi altında askeri üs kuruyorlar. ABD Ukrayna’da askeri üs kuruyor. Buna yanıt vermemiz gerektiği açıktır” dedi.

Lukaşenko, “Rusya Cumhurbaşkanı ve ben bu konu üzerinde danışmalarda bulunduk, bulunmaya da devam ediyoruz. Harekete geçmek gerektiği konusunda anlaştık. Aksi takdirde yarın Belarus ve Rusya sınırında kabul edilemez bir durumla karşı karşıya kalabiliriz” diye konuştu.

Lukaşenko’nun 2020 yılı Ağustos ayındaki tartışmalı seçimlerden sonra kitlesel protestoları bastırması, Belarus ve Batılı ülkeler arasındaki ilişkilerin kötüleşmesine yol açmış; ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere, Belarus’a karşı yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

Öte yandan Belarus ve AB üyesi komşuları, göçmenlerin içinde bulunduğu kötü durum nedeniyle birbirini suçlamaya devam ediyor. AB, Minsk hükümetini, yaptırımlara misilleme olarak çoğu Irak ve Afganistan’dan gelen göçmenleri sınırı geçmeleri için cesaretlendirmekle suçluyor.

Bu ay Belarus-Polonya sınırının Polonya tarafında üç, Belarus tarafındaysa bir göçmen hayatını kaybetti. Cuma günü de sınırın Polonya tarafında bir Iraklı’nın geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

Belarus’un göçmenlere iyi muamele ettiğini söyleyen Lukaşenko, “Evet, onları giydirdik, ateş odunu, örtü verdik. Ama kışın donabilirler. Kısacası sınırda bir insanlık felaketi yaşanıyor” dedi.