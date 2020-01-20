Ukrayna’da otomobil satan vergi ödeyecek

Ukrayna Parlamentosu, otomobil satışlarında ek vergi öngören bin 210 numaralı yasa tasarısını kabul etti.

Söz konusu düzenlemeye göre, bir yıl içinde ikiden fazla otomobil satanlardan satılan otomobilinin değerinin yüzde 18’i oranında vergi alınacak.

Yıl içinde gerçekleştirilecek 1. ve 2. otomobil satışlarından ise, yüzde 5 alım satım vergisi alınmaya devam edilecek.

Sozcu.com.tr’ye konuşan vergi uzmanları ise vatandaşın otomobil satışından ek vergi alınması gibi bir uygulama olmadığını belirtiyor. Vatandaştan otomobil satışı için ek vergi alınmıyor fakat yıl içerisinde pek çok otomobil alım satımı yapan kişi Maliye’nin radarına yakalanırsa mükellef olması bekleniyor. (İHA-SOZCU.COM.TR)

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