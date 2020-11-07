Ukrayna'dan ABD'de başkanlık seçimini kazanan Biden'a tebrik

KİEV (AA) – Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimini kazanan Demokrat aday Joe Biden'ı tebrik etti.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın ABD ile stratejik ortaklığının geleceği konusunda iyimser olduğunu belirtti.

Resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Biden'ı ve başkan yardımcısı seçilen Kamala Harris'i tebrik eden Zelenskiy, Ukrayna ve ABD'nin her zaman güvenlik, ticaret, yatırım, demokrasi ve yolsuzlukla mücadelede iş birliği yaptığını ifade etti.