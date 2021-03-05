Ukrayna’dan ABD’ye ‘Rusya’ya yeni kapsamlı yaptırım’ çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Yuliya Sviridenko, Washington merkezli Atlantik Konseyi’nin video konferansında, “Minsk ve Normandiya formatlarındaki Donbass görüşmelerinin çok daha etkili olması için ABD’nin de bu sürece katılması bizim için büyük önem arz ediyor. ABD, Avrupa Birliği ve Ukrayna yaklaşımlarını koordine etmeli, özgürlük ve demokrasiyi korumak için birlikte çalışmalılar. ABD ile askeri işbirliğini artırmaya ilgi duyuyoruz” ifadesini kullandı.

Kiev ve Washington’un ‘siber tehditlere, enformasyon saldırılarına ve propagandaya’ birlikte karşı koymaları gerektiğini savunan Sviridenko, “ABD, yeni geniş kapsamlı yaptırımlar uygulamayı düşünürse çok minnettar oluruz. Yaptırımlar Kuzey Akım-2’yi de kapsarsa harika olur. Bu projenin iptal edilmesi bizim için kritik önem taşıyor” dedi.