Ukrayna’dan gelen mısır yüklü gemi Kocaeli’ye ulaştı

Ukrayna’nın Çornomorsk Limanı’ndan yola çıkan 12 bin ton mısır yüklü Türkiye bayraklı ‘Polarnet’ adlı gemi, sabah saatlerinde Kocaeli’nin Derince ilçesine ulaştı.

Küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olmak amacıyla 22 Temmuz 2022’de Türkiye öncülüğünde Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında ‘Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi’ imzalandı.

Bu kapsamda, Ukrayna’nın Çornomorsk Limanı’ndan Türkiye’ye 5 Ağustos’ta yola çıkan 12 bin ton mısır yüklü ‘Polarnet’ adlı gemi, dün İstanbul Boğazı’nın Karadeniz girişinde demirledi. İçerisinde 12 Türk personeli bulunan 136 metre uzunluğundaki ve 19,5 metre genişliğindeki gemi, burada kontrolleri tamamlandıktan sonra İstanbul Boğazı’ndaki yolculuğunun ardından saat 09.30 sıralarında Derince Limanı’na ulaştı.

Gemideki mısırdan alınacak numunelerin incelenmesinin ve gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından tahliye işlemi gerçekleştirilecek. (DHA)

İlginizi Çekebilir Tahıl koridorundan bir haftada 305 bin ton sevkiyat gerçekleşti