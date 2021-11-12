Ukrayna’dan göçmen krizine karşı önlem

Yazan:
Alaturka Online
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Ukrayna İçişleri Bakanlığı, başta Polonya olmak üzere Belarus ile sınırı olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yaşanan göçmen krizinin Ukrayna’yı da etkilemesi ihtimaline karşı sınıra 8 bin 500 asker ve 15 helikopter gönderileceğini açıkladı.

Yayınlanma: 23:49 – 12 Kasım 2021

Ukrayna’dan göçmen krizine karşı önlem

Ukrayna başta Polonya olmak üzere Belarus ile sınırı olan Litvanya ve Letonya gibi AB ülkelerinde yaşanan göçmen krizinin Ukrayna’yı da etkilemesi ihtimaline karşı önlem aldı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Belarus sınırında güvenliğin artırılması kapsamında yaklaşık 8 bin 500 askeri personelin konuşlandırılacağı ve personeli havadan desteklemek için sınıra 15 helikopterin gönderileceğini açıkladı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy yaptığı açıklamada, “Biz sınırlarımızdaki güvenliği, asker ve polisten oluşan yaklaşık 8 bin 500 kişilik bir ekiple daha da güçlendireceğiz. Şu an için tehlike arz eden bir durum söz konusu değil, her şey kontrol altında” ifadelerini kullandı.
Bakan Monastırskiy ayrıca, Rusya ve Belarus ile olan sınırlar için duvar örülmesi gerektiğini ve bunun için devlet bütçesinden ödenek ayrılacağını da duyurdu.

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