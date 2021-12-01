Ukrayna’dan NATO’ya Rusya için yaptırım çağrısı

Ukrayna, NATO’dan askeri iş birliğini güçlendirmesini ve Rusya’yı Ukrayna topraklarına yönelik olası bir saldırıdan caydırmak için ekonomik yaptırım da içeren bir önlem paketi hazırlamasını istedi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, NATO’daki mevkidaşları ile gerçekleştirdiği görüşme öncesinde gazetecilere, “Müttefiklerimize, Rusya’yı caydırmak adına uygulanacak önlemlerin hazırlığında birlikte çalışmak için çağrıda bulunacağız” dedi.
Kuleba, “Rusya’nın en kötü senaryoyu seçecek olması” halinde NATO’nun Moskova’ya ekonomik yaptırımlar başlatması ve Ukrayna ile askeri iş birliğini kuvvetlendirmesi gerektiğini söyledi.