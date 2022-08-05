Ukrayna’dan tahıl alacak ‘Fulmar S’ gemisi İstanbul’da denetlendi

Tahıl anlaşması sevkiyatı çerçevesinde Bandırma Limanı’ndan çıkan ve Ukrayna’nın Çornomorsk Limanı’na doğru yol alan Fulmar S isimli gemi dün gece Kilyos açıklarına demir attı. Gemi bu sabah 10 kişiden oluşan ekip tarafından denetlendi.

Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında yapılan tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Bandırma Limanı’ndan çıkan Fulmar S isimli bir gemi, tahıl almak üzere Ukrayna’ya doğru yola çıktı.

Kaptanı Türk olan gemi, dün akşam saatlerinde Kilyos açıklarına demir attı. Bugün Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin bulunduğu 10 kişilik bir heyet saat 07.00’de denetim yapmak üzere Rumeli Feneri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Limanı’na geldi.

Buradan Gözcü 1 isimli bota binen heyet, tahıl almaya giden Fulmar S’ye doğru hareket etti. Gemi çevresinde sahil güvenlik helikopterleri ve botları da güvenlik önlemi aldı. Gemide denetim yapan heyete Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcileri ile Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden denetim uzmanları da eşlik etti.

DENETİMLER TAMAMLANDI

Tahıl almak üzere Ukrayna’ya doğru yola çıkan Fulmar S isimli gemide denetimler tamamlandı. 10 kişilik heyetin yaptığı denetimlerde geminin ambarları ve balast tankları kontrol edildi.





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