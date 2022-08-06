Ukrayna’dan yola çıkan ‘Navi-Star’ gemisindeki denetleme tamamlandı

Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, İrlanda’ya gitmek üzere Ukrayna’dan hareket eden ve bugün İstanbul Boğazı’nın Karadeniz girişine demirleyen “Navi-Star” gemisindeki incelemelerini tamamladı. Sevkiyatla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan da yeni bir açıklama geldi.

22 Temmuz’da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan “Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi” kapsamında Odessa Limanı’ndan İrlanda’ya doğru yola çıkan Panama bayraklı, 33 bin ton mısır yüklü “Navi-Star” adlı gemi, İstanbul Boğazı’nın Karadeniz girişinde müşterek denetleme timi tarafından denetlendi.

3 SAATLİ DENETLEME

Geminin seyrini ve takibini yapan merkezde görevli temsilciler tarafından, anlaşma kapsamında mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusundaki denetim yaklaşık 3 saat sürdü.

Denetimin ardından gemiden ayrılan temsilciler, Rumeli Hisarı Limanı’na hareket etti.

Denetlenen gemi, İstanbul Boğazı’ndan geçerek İrlanda’ya gidecek.

Dün sabah saatlerinde 3 gemi Ukrayna’dan hareket etmişti. İrlanda’ya gidecek olan 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı NAVISTAR ve İngiltere’ye gidecek olan 13 bin ton mısır yüklü Malta bayraklı Rojen’den sonra 12 bin ton mısır taşıyan Polarnet de İstanbul’a ulaştı. Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacak olan Polarnet, denetimden sonra Karasu’ya hareket edecek.

MSB’DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı’ndan tahıl sevkiyatıyla ilgili yapılan açıklamada, “Yarın 1’i Odessadan, 3’ü Çernomorsktan olmak üzere 4 geminin Ukrayna limanlarından çıkışı, 1 boş geminin ise Ukrayna limanlarına girişi planlanmıştır. Sevkiyatlar için hazırlık ve koordinelere devam edilmektedir.” denildi.

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