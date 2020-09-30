Ukraynalılardan Kiev Yunus Emre Enstitüsü'nde yüz yüze eğitime yoğun ilgi

KİEV (AA) – Ukraynalılar, Kiev Yunus Emre Enstitüsü'nde salgın önlemleri kapsamında başlayan yüz yüze eğitime yoğun ilgi gösterdi.

Kültür merkezinde A1, A2, B1, B2 seviyelerinde 81 öğrenci eğitime başladı.

Öğrencilerden Avva Kadirova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkçe öğrenmeye yeni başladığını, klinik sahibi olduğunu Türk hastalarıyla iletişim kurabilmek için Türkçe öğrenmek istediğini belirtti.

Nikita Kaşuyida da avukat olduğunu ve iş için Türkçe öğrenmeye başladığını aktardı.

Yuliya Lozinska, Türkçeyi çok sevdiğini belirterek "Kendim çevrim içi olarak Türkçe öğrenmeye başladım. Ancak daha ciddi bir eğitim almak için Yunus Emre Kültür Merkezine geldim." dedi.

Natalya Tretyak da Arapça tercümanı olduğunu ve doğu dillerini sevdiğini, bu nedenle Türkçe öğrenmeye karar verdiğini söyledi.

Merkezde 2020 Bahar Dönemi Türkçe kursları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 17 Mart'tan itibaren haziran sonuna kadar çevrim içi devam etmişti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 2017 yılından bu yana faaliyet gösteren Türk Kültür Merkezi, Türkçe eğitiminin yanı sıra çeşitli kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapıyor.