Ukrayna'nın Hindistan'dan aldığı Kovid-19 aşısının ilk partisi THY aracılığıyla Kiev'e ulaştırıldı

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Ukrayna'nın Hindistan'dan sipariş ettiği Kovid-19 aşısının 150 bin dozluk ilk partisi, Türk Hava Yolları (THY) aracılığıyla Kiev'e ulaştırıldı.

THY Basın müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Hindistan'dan sipariş ettiği yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üretilen 150 bin doz ​​​​​​​Covishield aşısının, THY Turkish Cargo uçağıyla ​​​​Hindistan'ın Mumbai şehrinden konteynerlerle İstanbul Havalimanı'na getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, aşıların daha sonra Turkish Cargo'nun tarifeli uçağıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ulaştırıldığı bildirildi.

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