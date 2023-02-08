



Yıkılan yapılarla adeta savaştan çıkan bir şehri andıran Hatay’da insanlar çaresizce yardım elinin uzatılmasını bekliyor. SÖZCÜ muhabiri Can Çapar, depremin hemen ardından insanı dehşete düşüren anları kayıt altına almayı sürdürüyor. Çok sayıda binanın yıkıldığı Hatay’ın Antakya ilçesinde sokaklarda insanların yardım feryatları yankılanıyor.

“ALLAH İÇİN YETİŞİN ÇOCUKLARIMIZ İÇERİDE”, “ULAŞ OĞLUM NEREDESİN?”

Enkaz altında çocukları bulunan iki annenin yürekleri burkan yardım çığlığı ve yaşadıkları çaresizlik ise şu sözlerle kameraya yansıdı:

“Allah için yetişin. Çocuklarımız içeride. Allah için yetişin, küçük çocuk var. Allah’ım sen yardım et.”

“Ulaş oğlum neredesin? Sesimi duy. Dayanamıyorum Allah’ım. Allah’ım yalvarıyorum ne olur yardım et.”