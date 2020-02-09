Ulaşım hangi ilde kaç TL?

İstanbul’da yarından itibaren ulaşım ücretleri artacak. Yeni tarife ile 2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira, 205 lira olan tam mavi kart 275 lira, 40 lira olan öğrenci mavi kartı 50 liradan satılacak.

BURSA

Türkiye’nin 4’üncü büyükşehiri Bursa’da İstanbul’un aksine öğrenci aylık abonman ücreti daha yüksek. AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesinin otobüs ve raylı toplu ulaşım aylık tam abonman kart ücreti 200 TL. Öğrenci tam abonman kartı ücreti 90 TL.

Başta Bursa olmak üzere Ankara, Eskişehir, Kocaeli, İzmir Büyükşehir Belediyelerinde toplu ulaşım ücretleri şöyle;

(BURSARAY)

-Tam: 2,90 TL

-Öğrenci:1,35 TL

-İndirimli:2,55 TL

-Aylık Abonman Kart

-Normal 160 biniş: 200 TL

-İndirimli 160 biniş 165 TL

-Öğrenci 160 biniş 90 TL

(OTOBÜS)

Özel Ring

-Uzun hat: 3,80 TL

-Tam 2,00 TL

-İndirimli: 1,85 TL

-Öğrenci: 0,85 TL

Besleme hat

-Tam: 2,70 TL

-İndirimli: 2,30 TL

-Öğrenci: 1,35 TL

Kısa hat

-Tam: 3,40 TL

-İndirimli: 2,85 TL

-Öğrenci:1,65 TL

Aylık Abonman Kart

-Normal 160 biniş: 200 TL

-İndirimli 160 biniş: 165 TL

-Öğrenci 160 biniş: 90 TL

ESKİŞEHİR

Akıllı Eskart

-Tam: 2,50 TL

-İndirimli: 1,60 TL

-Aktarma: 0,35 TL

Es bilet

-Tam: 3,50 TL

-İndirimli: 3,20 TL

-Minibüs-Dolmuş: 3 TL

ANKARA

Akıllı kart

-Tam: 3,25 TL

-İndirimli: 1,75 TL

-Tam aktarma: 1,60 TL

-İndirimli aktarma: 0,75 TL

-Kullan at: 4 TL

-(NFC) Cep tel: 4 TL

-Kredi kartı: 4 TL

KOCAELİ

Ulaşımpark

-Tam: 3 TL

-İndirimli: 2,25 TL

-Öğrenci: 2 TL

-Akıllı bilet: 4 TL

İZMİR

Otobüs/Metro/Vapur/Tramvay

-Tam: 3,56 TL

-Öğrenci: 1,64 TL

-Öğretmen: 3 TL

-60 yaş: 3 TL