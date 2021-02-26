Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Filyos Limanı'nda incelemelerde bulundu: (2)

ZONGULDAK (AA) – Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni dönemin, Anadolu coğrafyasının da içinde bulunduğu Avrupa-Asya-Afrika üçgeninin yükselişine sahne olacağını belirterek, bu bölgenin tam kalbinde yer alan Türkiye'yi en kısa sürede bu bölgenin ticaretinde hakimiyet kuracağı bir uluslararası koridora dönüştürdüklerini bildirdi.

Filyos Limanı'nda incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye hedefiyle milli bağımsızlık ve milli ekonomi ekseninde çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Bütünsel kalkınmayı tesis etmek, ülkeyi lojistik bir süper güç yapmak amacıyla projeleri birbiri ardına hayata geçirdiklerini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, bütün bu işlerin, yarını bugünden kuran bir devlet aklının eseri olduğunu dile getirdi.

Son 30 yılda başta Avrupa olmak üzere deniz aşırı ülkelerde bulunan zenginlik merkezlerinin yavaş yavaş doğuya hareket ettiğinin görüldüğünü belirten Karaismailoğlu, "Yeni dönem, Anadolu coğrafyasının da içinde bulunduğu Avrupa-Asya-Afrika üçgeninin yükselişine sahne olacaktır. Bu bölgenin tam kalbinde yer alan ülkemizi en kısa sürede bu bölgenin ticaretinde hakimiyet kuracağı bir uluslararası koridora dönüştürüyoruz." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, bu strateji doğrultusunda bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 200 kilometrenin üzerine çıkardıklarını söyledi.

– "Türkiye'yi Avrupa'nın 6, dünyanın 8. Yüksek Hızlı Tren işletmecisi yaptık"

Türkiye'yi Avrupa'nın 6, dünyanın 8. Yüksek Hızlı Tren işletmecisi yaptıklarını dile getiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"26 havalimanı sayısını 56'ya yükselttik. Marmaray, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Ankara-Niğde, İstanbul-İzmir ve Kuzey Marmara Otoyolları, Yüksek Hızlı Tren hattı projelerini tamamladık ve yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Otoyolu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı, Aydın-Denizli Otoyolu gibi dev yatırımlarımız da hedeflerimizde ne kadar ciddi olduğumuzun en güzel örnekleri."

Karaismailoğlu, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ile Çin'den Avrupa'ya hareket eden transit yükü Türkiye üzerine çekmeyi başardıklarını, Asya ve Avrupa arasında demir yolu yük taşımacılığı alanında yeni bir çağ başlattıklarını kaydetti.

Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma süresini 1 aydan 12 güne, asrın projesi Marmaray'ın bu hatta entegre olmasıyla da Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki süreyi 18 güne düşürdüklerini belirten Karaismailoğlu, "Bu hattı kullanarak Çin ve Rusya'ya birbiri ardına blok ihracat trenleri gönderiyoruz. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek hedefi doğrultusunda kararlı adımlarımıza devam edeceğiz. Filyos Limanı'mızın yapımında emeği geçen ve projemizi bu aşamaya getiren işçisinden mühendisine tüm çalışanlarımıza başarılar diliyorum." dedi.

(Bitti)