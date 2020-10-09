Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Mardin AK Parti İl Başkanlığında konuştu:

MARDİN (AA) – Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizde de 40 yıla yakın süredir kardeşliğimizi bozmaya çalışan iç ve dış mihraklar var. PKK'sı var, FETÖ’sü var, bir de bunların siyasi kanatları var. Bunlar kardeşlerimizi öldürmekle kalmıyor, doğrudan kardeşliğimizi hedef almış durumdalar. Bilsinler ki her ne yaparlarsa yapsınlar, asla başarıya ulaşamayacaklar. Ne yaparlarsa yapsınlar amacımız refahı, zenginliği, ülkenin dört bir yanına yaymak." dedi.

Karaismailoğlu, Mardin'deki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada konuşan Karaismailoğlu, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde memleketin her noktasında devam eden çalışmaları yakından izlediklerini belirten Karaismailoğlu, vatandaşın yaşam standardını yükseltmek için çalıştıklarını söyledi.

– "Dünyanın gıpta ile baktığı, örnek aldığı çok büyük projeler yapıyoruz"

"18 yıldır 100 yılda yapılamayan işleri yapan Cumhurbaşkanlığımızın liderliğindeki AK Parti, inşallah bundan sonra da vatandaşımıza en kaliteli hizmeti en güzel işleri çıkartacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." diyen Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın gıpta ile baktığı, örnek aldığı çok büyük projeler yapıyoruz. Kimsenin hayal dahi edemediği işleri bir bir bitiriyoruz, yenilerine başlıyoruz. İnşallah Mardin de bunlardan nasibini alacaktır. Bir taraftan dünyaya laf anlatıyoruz, bir taraftan dünyayı yönetiyoruz. Bir taraftan ülkemizde vatandaşımızın dertleriyle ilgileniyoruz. Tek amacımız var, vatandaşımızın duasını almak. İnşallah bu hususta gece gündüz çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bugün inşallah Mardin için de çok güzel planlamalar yapacağız. Buradaki sıkıntıları yerinde tespit etmek için geldik."

AK Parti'nin son 18 yıldır, değişimin, gelişimin ve yeniliğin öncüsü haline geldiğine işaret eden Karaismailoğlu, değişimden vazgeçmeden gelişimi sürdüreceklerini vurguladı.

Karaismailoğlu, AK Parti olarak sadece bugünleri planlamadıklarını, geleceğe de ışık tuttuklarını dile getirerek, AK Parti'nin kuruluşundan bugünlere gelene kadar çok meşakkatli yollardan geçtiğini aktardı.

– Amacımız refahı, zenginliği, ülkenin dört bir yanına yaymak"

"Ne yazık ki biz çalıştıkça, yollarımızı tıkayanlar daha da artıyor." ifadesini kullanan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"AK Parti olarak, 2023, 2053, 2071 hedeflerini ortaya koyarak bu doğrultuda gece gündüz çalışırken, Türkiye'nin doğusuyla batısına aynı hizmeti götürme gayreti içinde iken, ülkemizin ulaşım ve iletişimini geliştirirken, birileri milletimize sunmaya çalıştığımız hizmetleri durdurmakla, engellemekle meşgul. Biz para ile pul ile yapılabilecek her şeyi yapabiliriz. Ama bazı şeyler vardır ki, para, pul ile olmuyor. Eğer bir toplumda, kardeşlik, dostluk, barış bozulduysa bunu yeniden tesis etmek çok zor.

Ülkemizde de 40 yıla yakın süredir kardeşliğimizi bozmaya çalışan iç ve dış mihraklar var. PKK'sı var, FETÖ'sü var, bir de bunların siyasi kanatları var. Bunlar kardeşlerimizi öldürmekle kalmıyorlar, doğrudan kardeşliğimizi hedef almış durumdalar. Bölgeye, refah, huzur, barış gelmesini istemiyorlar. Ama bilsinler ki, her ne yaparlarsa yapsınlar, asla başarıya ulaşamayacaklar. Ne bizim bin yıllık kardeşliğimizi bozabilirler, ne de bizi bölgeye yaptığımız yatırımlardan caydırabilirler.

Onlar ne yaparlarsa yapsınlar bizim amacımız refahı, zenginliği, ülkenin dört bir yanına yaymak. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ne varsa, Mardin'de de Bitlis'te de, Ağrı'da da olacak."

Adil Karaismailoğlu, bir gazetecinin Mardin-Midyat kara yolu çalışmalarına ilişkin sorusu üzerine, Mardin-Midyat kara yolunun önemini bildiklerini, bu nedenle de planlamaları yaptıklarını dile getirdi.

Bir program dahilinde bu yolu yapmak için çalışmalara başlayacaklarını anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Hiçbir endişeniz olmasın. İnşallah en güzelini yapacağız. Ceylanpınar yolu da gündemimizde. Sabah Kızıltepe'deydik. Onların da sorunları vardı. Bir bir not aldık. İnşallah bunların hepsinin üstesinden geleceğiz. En kısa zamanda bunların hepsini yapacağız." diye konuştu.