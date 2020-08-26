Ülke genelindeki denetimlerde 36 bin 372 hız ihlali işlemi yapıldı

ANKARA (AA) – Emniyet Genel Müdürlüğü, 22, 23 ve 24 Ağustos'ta 81 ilde eş zamanlı olarak hız denetimi gerçekleştirdi.

EGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 22, 23 ve 24 Ağustos tarihlerinde ülke genelinde eş zamanlı hız denetimleri hayata geçirildi.

Uygulamalarda 57 bin 547 araç ve sürücü denetlenirken, 36 bin 372 hız ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.