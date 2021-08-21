Ülkede aşı skandalı: 5 aşı yapıldı, 6’ncıda fark edildi

Brezilya’da aşılama çalışmalarında bir skandal yaşandı. Ülkede 12 Mayıs ve 21 Temmuz tarihleri arasında Covid-19’a karşı 5 kez aşılanan bir şahıs, 6’ncı dozu yaptırırken fark edildi. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında aşılamalar dünya genelinde hız kesmeden devam ederken, Brezilya’da bir şahsa 5 kez aşı yapıldığı ortaya çıktı.

3 AŞIDAN DA YAPTIRMIŞ

12 Mayıs ve 21 Temmuz tarihleri arasında 2 Coronavac, 1 AstraZeneca ve 2 doz da Pfizer/BioNTech aşısı olmak üzere 5 kez aşılanan Brezilyalı, 16 Ağustos’ta 6’ncı dozu yaptırmaya çalıştığı sırada yakalandı.

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

Kimliği açıklanmayan şahıs, yaklaşık 10 hafta içinde 5 doz aşıyı nasıl yaptırdığını ve aşı kartı kontrollerini nasıl atlattığını açıklamak için Savcılığa davet edildi. Brezilya Sağlık Bakanlığının olaya ilişkin araştırmaları ise sürüyor.

3 FARKLI SAĞLIK OCAĞINA GİTMİŞ

Brezilya medyasına yansıyan haberlerde, şahsın fazladan aşı yaptırabilmek için elektronik sistemin arızalanmasından yararlandığı ve 3 farklı sağlık ocağına gittiği öne sürüldü.

YÜZDE 25’İ İKİ DOZ OLDU

Brezilya’da 212 milyonluk nüfusun yüzde 58’ine en az bir doz, yüzde 25’ine de iki doz aşı uygulandı. Salgının başlangıcından bu yana 20 milyon 528 bin 99 vaka tespit edilen ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybı da 573 bin 658’e ulaştı.

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