Ülkede Covid-19 krizi: THY uçuşları durduruldu

Corona virüsü salgınına karşı çok sıkı önlemler alan Hong Kong, pazar günü ülkeye giriş yapan THY uçağı ile son dönemin en büyük sağlık krizini yaşıyor.

Sozcu.com.tr

Corona virüsü salgınına karşı çok sıkı önlemler alan ve bu konuda bütün dünyanın takdir ettiği bölgelerden biri olan Hong Kong’ta son dönemin en büyük sağlık krizi yaşanıyor…

Hong Kong Sağlık Protokolü Merkezi, bugün hazırladığı raporda, hepsi yurt dışından gelen yolcuların olduğu 5 yeni Covid-19 vakası tespit edildiği açıklandı. Hastaların Filipinler, Ürdün ve Japonya’dan ülkeye giriş yaptığı kaydedildi.

Hastaların iki doz aşı olduğu ve semptom göstermediği belirtilirken yetkililer Türk Hava Yolları ile ilgili de dikkat çekici bir karar aldı.

Hong Kong resmi televizyonu RTHK’nin internet sitesinde yer alan haberde sağlık yetkililerinin 12 Ekim’e kadar İstanbul’dan bütün uçuşların askıya aldığını duyurdu. Yetkililer pazar günü ülkeye giriş yapan bir THY uçağındaki bir yolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Öte yandan yetkililer aynı uçaktaki iki yolcunun da sağlık protokollerine uymadığını da açıkladı.

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