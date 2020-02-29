Ülkede ekonomiden sorumlu bakan bile VPN kullanıp arka kapıdan giriyor internete!

Murat Muratoğlu, İdlib’de 36 askerin şehit olduğu saldırı sonrası sosyal medyaya giriş yapılamazken, Berat Albayrak’ın Twitter’dan ekonomik büyüme rakamları üzerine yaptığı, tepki toplayan paylaşımı köşesine taşıdı.

Muratoğlu, Albayrak’ın paylaşımına ilişkin, ”Sahi kendisi nasıl Twitter’a girmişti? Ülkede ekonomiden sorumlu bakan bile VPN kullanıp arka kapıdan giriyor internete!” ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İdlib saldırısı sosnrası sosyal medyaya erişim sağlanamazken Twitter’dan ekonomik büyüme rakamları üzerine yaptığı “Yüzde 6’lık 4’üncü çeyrek ve yüzde 0,9’luk yıl sonu büyüme rakamları beklentileri aşan performansımızı teyit etti” paylaşımını gelen tepkiler üzerine sildi.

Albayrak’ın sildiği tweetler:

Muratoğlu yazısında ilgili bölüm şöyle:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak verilen şehitler sonrası yasaklanan sosyal medya mecralarından Twitter’ı kullanıp 2019 yılı büyüme sonuçlarını tweet attı!

Halkın yüzde 90’ının göremediği tweetlerini gelen tepkiler sonrası sildi! Tweeter’ın, Facebook’un, Instagram’ın Türkiye’de kapatıldığını kimse ona söylemedi mi?

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Sahi kendisi nasıl Twitter’a girmişti? Ülkede ekonomiden sorumlu bakan bile VPN kullanıp arka kapıdan giriyor internete!

Madem attıklarını kaldıracaktı, keşke büyüme rakamlarını da Hatay valisi açıklasaydı. Sorumluluğu yine o alsaydı.

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Sosyal medyanın duruma göre yasaklandığı bir ülkede büyüme olsa ne olur olmasa ne olur? Haber alma hakkı bir kararla askıya alınabiliyorsa…

Siz bu saatten sonra enflasyonda, büyümede, işsizlikte, borcumuzda şeffaf olmalarını mı bekliyorsunuz?

İki gün sonra açıklanan verilerin de gerçek olmadığı ortaya çıkarsa ne diyecekler? “Gerçek verilerin açıklanması ülkenin çıkarlarına zarar verirdi” diyerek geçiştirecekler.

Aksini mi iddia edeceksin? Ne dersen de, vatan hainisin!

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Büyümeye gelince… Yüzde 6 büyüdük geçen yılın son çeyreğinde… En azından açıklamalar bu minvalde…

Nasıl büyümüşüz? İşte o kısmı işin hoş olmayan tarafı! İhracatımız sadece yüzde 4.4 yükselirken, ithalat yüzde 29.3 arttı.

Neydi bunun anlamı? Türkiye yurtdışından mal almadan, cari açık yaratmadan büyüyemiyor! Aynı şeyleri, yapınca bilin bakalım ne oluyor? Aynı sonuç çıkıyor! Bir yerde ekonomi tıkanıyor.

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Hane halkı tüketiminde son çeyrekte yüzde 6.8 artışı dikkat çekici… Nasıl gerçekleşti? İsteyen herkese kredi verildi. Ülkede kredilerin milli gelire oranı yüzde 70’e yükseldi.

Burası limit… Bundan sonrası köpek balıklarının yüzdüğü sular… Daha fazla kredi artışı bütün uluslararası kriterlere göre risk olarak kabul edilir…

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Peki, bu büyüme devam eder mi? Edecek! Sanki başarıymış gibi gösterilecek. Oysa gerçeklere gelirsek; Amerika, İkinci Dünya Savaşı öncesi efendi efendi büyürken, 1941’de savaşa dahil olmakla yüzde 17.7, 1942‘de 18.9, 1943‘de yüzde 17 gibi oldukça yüksek büyüme oranlarına ulaştı. Savaş 1945’de bitti o yıl yüzde 1 daraldı!

Kore Savaşı başlamadan bir yıl önce 1949’da yüzde 0.5 daralan Amerikan ekonomisi üç yıllık savaş süresince 1950‘de yüzde 8.7 büyüdü…

1951‘de yüzde 8.1 büyüdü… 1952‘de yüzde 4.1 büyüdü… Ve 1953‘te yüzde 4.7 büyüdü… Savaşın sona ermesinin ardından 1954‘de yüzde 0.6 daraldı!

Yani savaş ülke ekonomilerini büyütüyor!

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İyi de Amerika’nın bir amacı vardı. Hem ürettiği silahları satan hem de savaş ile birlikte ülkelerini kendine bağlayan bir yapıya sahipti. Bütün bu savaşlardan karlı çıktı.

Türkiye de savaşıyor. Bir yandan Rusya’dan diğer yandan Amerika’dan silah almak için para saçıyor. Üzerine üstlük ülke ekonomisi borç içerisinde yüzüyor.

Biz de büyürüz ama iyice borca gömülürüz. Zira Türkiye’yi gelmiş geçmiş en kötü yönetim idare ediyor!