Ülkede ortalık karıştı! Ordu sokağa indi, ölüler var…

Güney Afrika’da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma, “mahkemeye itaatsizlik” gerekçesiyle 15 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından geçtiğimiz perşembe günü memleketi Kwazu Natal eyaletinin Nkandla bölgesinde güvenlik güçlerine teslim olarak cezaevine gönderilmişti.

219 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Zuman’ın tutuklanmasının ardından patlak veren protestolar, Kwazu Natal eyaletinden Johannesburg’un da yer aldığı Gauteng eyaletine kadar yayıldı. Günlerdir süren protestolarda birçok dükkan ve mağaza yağmalanırken, birçok araç da ateşe verildi. Göstericiler yolları lastik yakarak trafiğe kapattı. Çıkan şiddet olaylarında şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiği, 219 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, mülk ve işletmelere verilen hasarın boyutunun daha sonraki bir aşamada belirleneceği ifade edildi.

ORDU SOKAĞA İNDİ

Polis güçlerinin protestolar ve yağmalar karşısında yetersiz kalması üzerine ordu sokağa indi. Güney Afrika ordusu tarafından yapılan açıklamada, eski Cumhurbaşkanı Zuma’nın tutuklanmasının yol açtığı huzursuzluğun 4’üncü gününe girdiği ifade edilerek, polisin ölümcül şiddet ve yağmayla mücadelesine yardımcı olmak için sokaklarda ordu birliklerinin konuşlandırıldığı aktarıldı.

Güney Afrika’da 2009-2018 yılları arasında cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Zuma, görevde olduğu dönemdeki yolsuzluklarla ilgili soruşturmada işbirliği yapmayı reddettiği ve mahkemeye itaatsizlik ettiği gerekçesiyle 29 Haziran’da 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

İlginizi Çekebilir Çekya’da binlerce kişi corona önlemlerini protesto etti