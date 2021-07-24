Ülkenin 31 kentinde sokağa çıkmak yasaklandı

ABD ve NATO birliklerinin Afganistan’dan çekilme sürecinin başlamasıyla birlikte ülkedeki ilerleyişini hızlandıran Taliban’a karşı önlemler arttırılıyor.

Afganistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Şiddeti durdurmak ve Taliban’ın hareketlerini sınırlamak için ülke genelinde 31 vilayette gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi” ifadeleri kullanıldı.

SADECE 3 İLDE EDİLMEDİ

İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Ahmad Zia Zia ise gazetecilere yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağının yerel saatle 22.00-04.00 arasında geçerli olacağını kaydetti. Sokağa çıkma yasağı uygulamasına yalnızca Kabil, Panjshir ve Nangarhar dahil edilmedi.

Son aylarda çok sayıda bölgede kontrolü ele geçiren Taliban, henüz hiçbir vilayetin başkentinde kontrol sağlayamadı. Söz konusu sokağa çıkma yasağının, Taliban militanlarının vilayet başkentlerine sızmasının engellenmesi amacıyla getirildiği ifade ediliyor.

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