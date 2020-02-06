“Ülkenin aydınları Zekeriya Öz’e teslim edildi” – 18 Dakika (6 Şubat 2020)





Prof. Dr. Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 DAKİKA’da, medyanın son günlerde meydana gelen felaket haberlerini verirken gerçekten uzak ve taraflı yayın yapmasını eleştirdi. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un Erdoğan’ın dava uyarısına verdiği yanıtın nasıl okumak gerektiğini de değerlendirdi. Tele1'e destek olmak için:

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