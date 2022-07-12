Ülkenin dört bir yanından acı haberler geldi! Birçoğu daha çocuktu…

Sıcaklıkların artmasına bir de bayram tatili eklenince vatandaşlar sahil, göl ve nehir kıyılarına akın etti. Serinlemek için suya giren birçok vatandaş ya hayatını kaybetti ya da ölümden döndü.

Yaz tatiline bayram da eklenince yine ülkenin birçok ilinden üzücü haberler geldi.

Kurban Bayramı tatili için Ankara’dan Bartın’a gelen 24 yaşındaki Ömer Tosun Amasra’ya bağlı Akkonak köyü sahilinde serinlemek için denize girdi.

Bir süre sonra dalgaların arasında boğulma tehlikesi geçiren Tosun arkadaşları ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Tosun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

MUĞLA

Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı turistik Dalyan Mahallesi’nde yaşayan 21 yaşındaki Behçet Eskol bugün annesi, babası ve yakınlarını teknesi ile gezdirmek istedi. Dalyan kanalında günübirlik tur işletmeciliği yapan kaptan Behçet Eskol, kanalın karşı kıyısında bulunan teknesini almak için anne ve babasının önünde suya atlayarak 50 metre ilerideki tekneye ulaşmaya çalışırken bir anda gözden kayboldu.

Anne ve babasının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sahil güvenlik ve sağlık ekibi geldi. Güvenlik güçlerinin kanalda yaptığı aramada iki saat sonra Dalyan Jandarma Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler Eskol’un cesedini sudan çıkardı.

Anne, babası ve yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirirken Eskol’un cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Eskol’un ani ölümü Dalyan’daki kaptanlar arasında şok etkisi yarattı.

ARTVİN

İstanbul’da ikamet eden 10 yaşındaki Utku Göçer, annesiyle birlikte bayram tatili için memleketi Artvin’in Kemalpaşa ilçesine arkadaşlarıyla girdiği denizde kayboldu.

Hopa Sahil Güvenlik, Hopa Deniz Polisi, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri tarafından yapılan arama kurtarma çalışması sonucunca çocuğun cansız bedeni denizden çıkartıldı.

10 yaşındaki Göçer’in cenazesi Hopa Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, daha sonra otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

SAMSUN

14 yaşındaki Doğanay Kırçiçek serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte denize girdi. Bir süre sonra arkadaşları, iskeleden denize atlayan Doğanay Kırçiçek’in kaybolduğunu fark etti.

Arkadaşları tarafından sudan baygın halde çıkartılan Kırçiçek, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye vardığında Doğanay Kırçiçek’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

İSTANBUL

Arnavutköy’de yüzmenin yasak olduğu Karaburun Sahili’nde denize giren bir genç boğuldu.

Olay, Arnavutköy Karaburun Sahili’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir grup genç, Karaburun Sahili’ne gelerek yüzmenin yasak olduğu bölgeden denize girdi.

Denize giren gençlerden Furkan Duran (24) kısa süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşları panik içinde Duran’ı aramaya başladı. Olay nedeniyle bölgeye ambulans ekibi sevk edildi.

Cankurtaran ekipleri ve vatandaşların arama çalışmaları sonucu Duran bulunarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Duran, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ADIYAMAN

Olay, Besni ilçesine bağlı Kızılin köyü tarihi Kızılin Köprüsü mevkiinde önceki gün meydana geldi.

Ailesiyle Göksu Çayı kenarında pikniğe gelen yabancı uyruklu Ömer Müslüm (22) ve Suad Müslüm (14) isimli çocuk serinlemek amacıyla suya girdi.

Akıntının etkisiyle suya kapılan gençlerden Suad Müslüm (14) vatandaşların yardımıyla kurtarılarak 112 ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ömer Müslüm (22) isimli genç ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polis gelerek kayıp şahsı aramaya başladı.

UMKE, AFAD, Jandarma tarafından su kenarı, su içerisine ise dalgıç ekipleri aramasını gece saat 02.00’a kadar sürdürdü. Kaybolan şahsı gece bulamayan ekipler aramalara sabah yeniden başladı.

Sabah saatlerinde yeniden başlayan arama çalışmalarında gencin cesedi tarihi Kızılin köprüsü yakınlarında bulundu. Şahsın cenazesi Besni Devlet Hastanesine morguna kaldırılırken, hastanede tedavi gören Suad Müslüm’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AYDIN

Olay, Davutlar Mahallesi’nde bulunan Sevgi Plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa’dan Kuşadası’na, müzik festivaline geldiği öğrenilen 18 yaşındaki Arda Kalkan, serinlemek için denize girdi.

Gözden kaybolan genç, vatandaşlar tarafından 15 dakika sonra suyun üstünde hareketsiz halde bulundu. Karaya çıkartılan genç, sağlık personeli Mevlüt H., tarafından müdahale ile hayata döndürüldü.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından olay yerine gelen ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan 18 yaşındaki Arda Kalkan hayatını kaybetti.

ANTALYA

Acı olay Konyaaltı ilçesindeki Doyran Göleti’nde meydana geldi. Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde 15 yaşındaki İbrahim Zahit A., yakınlarıyla gölete geldi.

Zahit A., bir süre sonra serinlemek için akrabalarıyla gölete girdi. Bu arada çocuk bir anda gözlerde kayboldu. Arama yapan yakınları sonuca ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla bölgeye jandarma, sağlık, UMKE, JAK ve SAK ekipleri sevk edildi. Sualtı ekibinin yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Zahit A.’nın cansız bedeni 15 metre derinlikte bulundu.

Karaya çıkarılan çocuğun cenazesine yakınları sarılarak gözyaşı döktü. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

GAZİANTEP

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesindeki Kayacık Barajı’na serinlemek için giren 16 yaşındaki kız çocuğu boğuldu.

İddiaya göre, babası ve diğer kardeşleriyle serinlemek için Kayacık Barajı’na giren 16 yaşındaki yabancı uyruklu Fatma Asfur, bir süre çırpındıktan sonra gözden kayboldu.

Kız çocuğunun barajda kaybolması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Dalgıç Polis ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNİ SU ALTI DALGIÇ POLİSLER BULDU

Gölette dalış yapan su altı dalgıç polis ekipleri, saatler süren çalışmaların ardından 16 yaşındaki yabancı uyruklu Fatma Asfur’un cansız bedenine ulaştı.

Sudan çıkarılan kız çocuğunun cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Talihsiz kızın cenazesi, adli tıp kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş’ta ikamet eden Esendere ailesi, bayramlaşmak için Göksun ilçesine bağlı Çardak Mahallesi’ndeki evlerine geldi. Yusuf Can (5) ve Yunus Emre Esendere (7) adlı kardeşler, kuzenleri ile birlikte komşularının bahçesindeki sulama havuzuna düştü.

Kuzenleri, kendi çabası ile kurtulurken; Yusuf Can ve Yunus Emre ise havuzdan çıkamadı. Eve koşan kuzenleri, durumu aile büyüklerine anlattı.

Havuzun olduğu bölgeye giden aile fertleri, 2 kardeşi sudan çıkardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mahalleye gelen 112 Acil Servis ekiplerinin çabası, 5 yaşındaki Yusuf Can’ı hayata döndürmeye yetmedi.

Ağabey Yunus Emre’nin duran kalbi masajla tekrar çalıştırıldı. Ambulansla Göksun Devlet Hastanesi’ne kaldırılan talihsiz çocuk, buradaki müdahalenin ardından Kayseri’ye sevk edilerek tedavi altına alındı.

5 yaşındaki Yusuf Can Esendere’nin cenazesi, otopsinin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. 2 çocuğundan birini toprağa veren aile fertleri, gözyaşlarına boğuldu.

KOCAELİ

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde 3 arkadaş denize girdi, bir süre sonra ise gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine Sahil Güvenlik ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri sevk edildi.

Ekipler gençleri bulmak için çalışma başlattı. 3 gençten biri kurtarıldı, Taha Yasin Hacısüleymanoğlu’nun (23) ise cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp Yunus Çakır için arama çalışmaları devam ediyor.

İZMİR

Serinlemek için denize giren Hatice Kübra Binboğa (20) isimli kadın, çevredekiler tarafından su yüzeyinde hareketsiz şekilde bulundu. Genç kadın, vatandaşların çabasıyla çevredeki bir tekneye çıkarılırken, olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri geldi.

Daha sonra kıyıya çıkarılan Binboğa, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Binboğa’nın cenazesi Necat Hepkon Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SİİRT

Siirt-Eruh kara yolu Botan Köprüsü mevkisinde ailesiyle pikniğe giden ve arkadaşlarıyla serinlemek için suya giren 12 yaşındaki H. O., bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar, Olgaç’ın cansız bedenini suya girdiği yerin 50 metre yakınında buldu. 12 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

SİNOP

Kastamonu Küre’de derenin taşmasıyla akıntıya kapılan 22 yaşındaki Recep Bakırcı’nın cansız bedeni, 2 hafta sonra Sinop’tan çıktı.

Olay, dün İnceburun mevkisinde meydana geldi. Bölgedekilerin cesedi fark etmesi üzerine yetkililere haber verildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri, cesedi savcının incelemesinin ardından bulunduğu kayalıklardan kaldırarak Sinop Belediyesi cenaze aracına yükledi.

Yapılan otopsi sonrası cesedin kimliği, Kastamonu’nun Küre ilçesine bağlı İkizciler köyündeki Uzunöz Deresi’nin taşmasıyla akıntıya kapılan 22 yaşındaki Recep Bakırcı olduğu tespit edildi

81 KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Sakarya’nın Karadeniz’e kıyısı bulunan Karasu ilçesinde sahillerde görev yapan cankurtaranlar, Kurban Bayramı boyunca boğulma tehlikesi geçiren 81 kişiyi kurtardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, “Vatandaşlarımıza cankurtaranların olduğu bölgede denize girmeyi tavsiye ediyoruz” dedi.

DÜZCE

Bayram tatili için Düzce’nin Akçakoca ilçesine gelen çift, serinlemek için girdiği Karadeniz’de boğulma tehlikesi atlattı. Çiftti sahilde bulunan cankurtaranlar kurtardı.

BATMAN

Batman’da Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalı kenarında oyun oynayan 8 ile 10 yaşlarındaki 3 erkek çocuk sulama kanalına düştü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların müdahalesi ile çocuklar son anda kurtarıldı.

İSTANBUL

Küçükçekmece Menekşe Sahili’nde uyarılara rağmen denize giren kadın boğulma tehlikesi geçirdi. Ekiplerin erken müdahalesiyle yabancı uyruklu kadın son anda kurtarıldı.