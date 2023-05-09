Ülkeyi siyasilerin bu nefret dili geriyor

Siyasilerin sert dili, saldırıları tetikliyor. Seçimlere sayılı günler kala Ekrem İmamoğlu Erzurum’da taşlı saldırıya uğradı. Millet İttifakı üyeleri her gün yeni bir tehdit, hakaret, saldırı ile karşılaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Millet İttifakı için “Mezar olacaklar” ve MHP lideri Bahçeli’nin “Vücutlarına mermi alırlar” sözleri tansiyonu yükseltti. Seçimler yaklaşırken AKP’li siyasetçilerin tartışma yaratan sözlerinden bazıları şöyle oldu:

‘SİYASETİ DARBE GİRİŞİMİ’

■ KULAKLARINI KOPARIRIZ: AKP Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu: Bu millete hizmet etmekle ilgili rahatsızlık duyup hem Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı üzecek harekete girenler, hem de bu millete zulüm etmeye kalkışanları önce uyarırız, uymuyorlarsa da kulağını koparırız.

■ 14 MAYIS DARBESİ: İçişleri Bakanı ve AKP Milletvekili Adayı Süleyman Soylu: 14 Mayıs Batı’nın siyasi darbe girişimidir. Türkiye’yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların bir araya getirip oluşturulabilecek darbe girişimidir. LGBT+Q diyorlar ya onun içerisinde hayvanla insanın evlenmesi de var.

■ ŞAMPANYA ÇIKIŞI: Adalet Bakanı ve AKP Urfa Milletvekili Adayı Bekir Bozdağ: Millet İttifakı’na giden her oy teröre nefes olur. 14 Mayıs’ın akşamı Türkiye’de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb’ine hamdedenler olacak.

■ UHUD SAVAŞI: AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Sandıklar açıldığında nihai sonuçlar elde edilinceye kadar, hiç kimse Uhud’daki dağını terk etmeyecek.

■ MUHALEFET İŞGALCİ: AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: Bu seçim, işgalcilere karşı istiklal mücadelesi seçimidir. PKK’yı, FETÖ’yü meşrulaştırmaya çalışanlara karşı milli liderin seçimidir.

■ TERÖR İTTİFAKI: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: PKK, Kılıçdaroğlu’nun destekçisidir. FETÖ’cüler, Türk düşmanları, emperyalizmin piyonları CHP’nin adayları olarak gösterilmiştir. Zillet ittifakı terör ittifakıdır.

■ BENİ KENDİNLE UĞRAŞTIRMA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Meral Akşener’i hedef alarak, “Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Dikkat et. Beni, kendinle de uğraştırma” dedi. Erdoğan Kılıçdaroğlu için ise şöyle konuştu: “Bay Bay Kemal senin arkadaşın Kandil. 14 Mayıs’ta bu aziz millet benim sevgili vatandaşlarım sana sandıkları mezar edecek.”