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29 Nisan 2023
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Ülkü Ocakları’ndan tepki çeken pankart

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik karalama ve iftira kampanyaları sürüyor.

CHP logosuyla basılan sahte broşürler ve pankartların ardından bu kez de Ümraniye Ülkü Ocakları binasından karşı binaya iple Kılıçdaroğlu ve Akşener’e yönelik iftira pankartı asıldı.

Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş’ın yüzlerinin birleştirildiği pankartta “Dikkat attığın her oy Mehmetçiğe kurşun olmasın” yazılırken, diğer pankartta da Akşener ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın yüzü birleştirilerek, “Bazıları iki yüzlüdür” ifadeleri kullanıldı.

Pankartı bir CHP’li cep telefonuyla kayıt altına aldı.

KAFTANCIOĞLU: SON KEZ UYARIYORUM

Olaya sosyal medya hesabından tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

*Gençleri zehirleyen sadece AKP değil Ülkü Ocakları da öyleymiş meğerse…Yalana, iftiraya sığınacak kadar çaresiz kalmış olmanız üzücü.

*Son kez uyarıyorum! İftiralarınıza devam ederseniz eğer ne yapacağımızı çok iyi biliyorum.

*Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu’na verilecek her oy; Mehmetçiğin yaşam ve her türlü haklarının korunması, astsubayların tazminat problemlerinin çözülmesi ve sözleşmeli erbaşların kadroya alınması gibi onlarca problemin çözülmesi demektir aynı zamanda.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Olayın ardından Kaftancıoğlu’nun pankartı asanlar hakkında suçu duyurusunda bulunduğu ve pankartların CHP üyelerince kaldırıldığı belirtildi.

Alaturka Online
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