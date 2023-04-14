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14 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineÜlkücü Başkan'dan Erdoğan'a zehir zemberek sözler! "Yalanı millete satarak gelecek kuruyorlar!"

Ülkücü Başkan’dan Erdoğan’a zehir zemberek sözler! “Yalanı millete satarak gelecek kuruyorlar!”

Alaturka Online
Alaturka Online

Ülkücü Başkan’dan Erdoğan’a zehir zemberek sözler! “Yalanı millete satarak gelecek kuruyorlar!”

Alaturka Online
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Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

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