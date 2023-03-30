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30 Mart 2023
AnasayfaAlaturka OnlineÜlkücü depremzede Akşener'i gördü bir bir anlattı! "Devlet bizi borçlandırıyor!"

Ülkücü depremzede Akşener’i gördü bir bir anlattı! “Devlet bizi borçlandırıyor!”

Alaturka Online
Alaturka Online

Ülkücü depremzede Akşener’i gördü bir bir anlattı! “Devlet bizi borçlandırıyor!”

Alaturka Online
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