Ulu Önder için çirkin paylaşım

A. D. ismiyle paylaşım yapan kullanıcı, Anıtkabir’in fotoğrafını paylaşıp “Sayın Cumhurbaşkanım Ayasofya’yı açtınız. Şu necis ve görüntü kirliliği olan anıtı da yıkmanızı bekliyoruz. Bu iş de baya gecikti, sabrımız tükenmek üzere. Buranın da yıkılmasını bekliyoruz. Putlarını da unutmayın lütfen” dedi.

Çirkin saldırı, İYİ Parti’yi harekete geçirdi. Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, “Ayasofya kararı sonrasında Atatürk’e düşmanlık içeren ifadeler, AK Parti cenahında en çok ben hakaret ederim haline geldi. Atatürk düşmanlığı size fayda değil, zarar getirir” dedi. Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray “Bakalım bu kansız itleri, vatan haini kahpeleri tutuklayacak savcımız var mı” diye sordu.

İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır “Türkiye Cumhuriyeti Savcılarını göreve çağırıyorum” diyerek İçişleri ve Adalet bakanlıklarına çağrıda bulundu.