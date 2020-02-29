Ulu öndere şehit mesajı: And içenlerdeniz paşam

Hain saldırıda kaybettiğimiz şehitlerimizden komando uzman çavuş Tolga Cansın Yılmaz’ın arkasında, yürek burkan paylaşımları kaldı. Ulu Önder Atatürk’ün fotoğrafını paylaşan Yılmaz, “Açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime and içenlerdeniz paşam” diye yazdı. ‘’Garip gurebanın çocukları” paylaşımı ise göz yaşarttı.

Yılmaz geçen yıl 19 Temmuz’daki bu mesajında şunları yazdı:

*Garip gurebanın çocukları vatan için şehit olurlar. İnanarak, mertçe, dövüşerek ölürler. Karadeniz’in yemyeşil yaylaları, cennet gibi dereleri için. Ege ve Akdeniz’in inci gibi koyları için ölürler. Ölürler ve öldürürler. Can alırlar, can verirler birlikte omuz omuza.

*Acı olan şudur ki bu garipler ömürleri boyunca uğruna öldükleri cennet vatanın cennet köşelerinde bir hafta tatil yapacak parayı ve vakti bulamazlar. Kiminin evi sıvasızdır, kimisi hasta anasını yaşatıp kardeşlerini okutmak için, çaresizlikten sınırlarda nöbet bekler. İşte bir şeye ağlayacaksanız bu gariplere ağlayın, bu ana kuzularına ağlayın

AİLENİN TEK ÇOCUĞU

Suriye’nin İdlip kentinde yaşanan saldırıda hayatını kaybeden Zonguldak Çaycumalı şehit uzman çavuş Yılmaz’ın sosyal medyadaki paylaşımları yürekleri dağladı. Tacettin-Tülay Yılmaz çiftinin tek çocuğu olan 25 yaşındaki Tolga Cansın, son paylaşımını 10 Şubat’ta Suriye Rasulayn’dan yaptı.

Yılmaz, paylaştığı askerlerin Türk Bayraklı fotoğrafıyla “Bekle hain bekle senin de köpekler gibi yalvaracağın zaman gelecek Esad” diye yazdı.

Yılmaz son günlerinde hep Suriye’den paylaşım yaptı. 7 Aralık 2019 tarihinde “Bu şehir girdap gülüm” dedi, 25 Ekim’de ise yine Rasulayn’da “Ne zaman öleceğimiz önemli değildir. Asıl önemli olan nasıl öleceğimizdir. Bize düşen şerefimizle ölmektir” yazdı. Yılmaz’ın sosyal medya hesabına taziye mesajları yağıyor.

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