Uludağ Alanı kanunu yürürlüğe girdi: Özel mülkler gerekli görüldüğünde kamulaştırılacak

Kapadokya’dan sonra koruma altındaki Uludağ’ın tek elden ve hızlı talanının önü açıldı. AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla TBMM’den kabul edilen yasa Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yasa ile içerisinde doğal sit alanları ve koruma alanları bulunan turizm merkezi Uludağ’ın tek elden planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesi amacıyla Uludağ Alan Başkanlığı kurulacak.

Büyük tepki çeken yasa, Kapadokya’dan sonra şimdi de Uludağ’ın hızla talana açılacağı endişelerine yol açmıştı. Alan başkanlığı modelinin tek adam rejiminin doğa talanına uyarlanması olduğu ifade edilmiş, Uludağ’ın koruma altındaki alanlarının bu yöntemle çok kolay bir şekilde ranta açılabileceği açıklanmıştı.

Tüm tepkilere rağmen yürülüğe giren yasada dikkat çeken bazı düzenlemeler şöyle:

GEREKLİ GÖRÜLEN HER YER KAMULAŞTIRILABİLECEK

Uludağ Alanında her tür ve ölçekte planların hazırlanması, yenilenmesi ve değiştirilmesi işlemleri Başkanlıkça yürütülür.

Uludağ Alanı bütününde hazırlanacak olan üst ölçekli planın onaylanmasının ardından Alanın nazım ve uygulama imar planları etaplar hâlinde yapılabilir.



Uludağ Alanı sınırları içinde kalan yerlerdeki gerçek ve tüzel kişilere ait taşınmaz mallar ile her türlü tesisleri, onaylı uygulama imar planına göre hazırlanacak projelerin gerçekleşmesi için, gerekli görüldüğünde Başkanlıkça kamulaştırılır.

TÜM YETKİ KURULACAK BAŞKANLIKTA

Uludağ Alanında, planların gerektirdiği her türlü hizmet ve faaliyetler ile koruma, yönetim, işletme, tanıtım, spor, eğlenme ve dinlenme hizmetleri için gerekli her türlü altyapı ve diğer tesislerin yapılmasında, yaptırılmasında, işletilmesinde, işlettirilmesinde ve bu işlemlerin ilgili belediye başkanlıkları ile koordine hâlinde yürütülmesinde Başkanlık yetkilidir.

Uludağ Alanında gerçekleştirilecek turizm amaçlı sportif faaliyetler ile alana ilişkin işletmecilik faaliyetlerini yapma, yaptırma, izin verme ve denetleme yetkisi Başkanlıktadır.

KAMUYA AİT TÜM YAPI VE TESİSLER BAŞKANLIĞA TAHSİS EDİLECEK

Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında orman sayılan yerler ile daha önce 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu gereğince tespit ve ilan edilen yerler, varsa üzerindeki tüm yapı ve tesisler ile birlikte bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Başkanlığın talebi üzerine bedelsiz olarak Başkanlığa tahsis edilir.

TAŞINMAZLARIN SATIŞI, KİRAYA VERİLMESİ VS BAŞKANLIĞA BAĞLI

Uludağ Alanında bulunan Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, trampası, kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, ön izin ve kullanma izni verilmesi gibi işlemler Başkanlığın uygun görüşü alınarak yapılır.