Uludağ eteklerinde kaybolan 4 kişi, 6 saat sonra bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 22.30 sıralarında akraba Melih Turan, Mahmut Turan, Murat Danak ve Muharrem Gültekin’in kestane toplamak için gittikleri Uludağ’ın eteklerindeki ormanlık alanda kaybolduğu ihbarını aldı.

Bunun üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), AFAD ve ANDA ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 70 kişilik ekip, Maksem Mahallesi’nden Uludağ’ın eteklerine doğru giden 4 kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

KAYBOLAN KİŞİLERE 6 SAAT SONRA ULAŞILDI

Gruplar halinde ormanlık alanda arama yapan ekipler, bir süre kaybolan kişilerle telefonla irtibat sağladı. Yapılan görüşmenin ardından ekipler, yaklaşık 6 saat sonra, saat 04.30 sıralarında, kaybolan 4 kişiye dere yatağında ulaştı.

Bu kişilerden kalp rahatsızlığı bulunan Murat Danak ile epilepsi hastası Mahmut Turan’ın fenalaştığı görüldü. Ekipler, 4 kişiyi bulundukları dere yatağından çıkarmak için en kısa yol olan 300 metrelik dik yamacı seçti.

Halat yardımıyla dere yatağından çıkarılan akrabalardan Mahmut Turan ve Murat Danak, rahatsızlıkları nedeniyle ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık durumları iyi olan Melih Turan ve Muharrem Gültekin ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

‘ATEŞ YAKARAK ISINMAYA ÇALIŞTIK’

Karanlıkta yollarını kaybettiğini belirten Murat Danak, “Tedirgin olduk. Yeğenim epilepsi hastası o biraz fenalaştı. Buraya kestane toplamak için geldik. Aslında bir yoldan geçemedik. Geri de dönemedik. Hava karanlıktı ve telefonumuzun şarjı bitiyordu. Bu yüzden ekiplere haber verip sabit bekledik. Ufak çaplı bir ateş yakarak, ısınmaya çalıştık. Ekipler büyük bir özveri gösterdi, onlara teşekkür ediyorum. Hepimiz birbirimize kenetlendik. Çok şükür kurtulduk” dedi

‘KAYADAN ATLADIĞIMIZ İÇİN GERİ DÖNEMEDİK’

Epilepsi hastası Mahmut Turan ise, “Hava karardıktan sonra yolumuzu bulamadık, bu yüzden kaybolduk. Ekiplere haber verdikten sonra sabit beklemeye başladık. Çünkü kayadan aşağı atlamıştık, bir daha yukarı çıkamadık. Sonra ekipler bizi buldu” şeklinde konuştu.

‘ARAZİ SIKINTILI OLMASINA RAĞMEN KAYIPLARA ULAŞTIK’

NAK üyesi Pınar Bulmuş ise, “Derede su olduğu için kayıp kişilerle sesle irtibat kuramadık. Lazer ışıklarla da temasa geçmeye çalıştık ama bu da bir işe yaramadı. En son bir patika bulup JAK, AFAD ve ANDA ekipleriyle oradan indik. Daha sonra dere boyunca yürümeye başladık. Uzun süre sonra sesimizi duydular. Sıkıntılı bir arazi olmasına rağmen kayıplara ulaştık” diye konuştu. (DHA)