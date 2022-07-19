Uludağ eteklerinde planlanan katı atık projesine tepki

CHP Bursa il Başkanı İsmet Karaca, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Batı Bölgesi Atık Bertaraf Tesisi projesinin Uludağ eteklerinde yaklaşık 2 milyon metrekare alan üzerine planlandığını, uzun vadede tesisin kente, yerleşim bölgelerine, doğal yaşama olası etkilerini dikkate almadan yapılan tüm çalışmalarda olduğu gibi, bu konuda da yanlış yapıldığını söyledi.

Halil ATAŞ

CHP’liler, AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Uludağ eteklerinde planladığı Atık Bertaraf Tesisi projesine tepki gösterdi.

“NEREDE BİR YEŞİL ALAN GÖRSE TALAN ETMEYE KALKIŞIYOR”

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, Batı Bölgesi Entegre Katı Atık Depolama ve Bertaraf Tesisi Projesi’ne ilişkin planların paket halinde Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi temmuz ayı gündemine alınarak jet hızıyla geçirilmeye çalışıldığını belirterek, “Yine AKP’li belediye, yine yanlış planlama. Uyarıyoruz, bu projenin yeri doğru değildir. Geniş katılımlı bilimsel çalışmalarla bu proje için yer belirlenmelidir. AKP nerede bir yeşil alan görse talan etmeye kalkışıyor. Uludağ eteklerinde çöplük istemiyoruz” dedi.

“TEK YANLI PROJELER YARAR DEĞİL, ZARAR GETİRİYOR”

Beraberinde Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz ve Büyükşehir Meclis Üyesi Remzi Çınar olduğu halde projenin yapılmasının planlandığı Kayapa-Kuruçeşme kırsalında incelemelerde bulunan Karaca, şunları söyledi;

“Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından; 2015 ve 2020 yıllarında iki farklı şirket aracılığıyla hizmet satın alma yöntemi ile yaptırılan ‘Bursa Entegre Katı Atık Yönetim Planının Revize edilmesi ve Entegre Katı Atık Tesisleri ile Aktarma İstasyonları için Alternatif Proje Alanları Yer Seçimi Raporları’ dikkate alınarak Kayapa-Kuruçeşme mahalleleri kırsalında yaklaşık 2 milyon metrekare alan üzerine Entegre Katı Atık Depolama ve Bertaraf tesisi kurulması planlanıyor. Tek taraflı kısır bakış açısıyla hazırlanan, kent dinamiklerinin dışarıda bırakıldığı projelerin yol açtığı zararları yıllarca yaşadık gördük. Ortada birçok örneği var.”

“KAYAPA-KURUÇEŞME KIRSALINDAKİ PROJE RİSKLİ”

Karaca, “Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi temmuz ayı toplantı gündemine 1/25.000, 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli planları paket halinde alınarak jet hızıyla geçirilmeye çalışılan Batı bölgesi Entegre Katı Atık Depolama ve Bertaraf tesisi projesi de benzer riskler barındırıyor. Uyarıyoruz. Akademik odalara, ilgili sivil toplum kuruluşlarına, uzman kişilere danışmadan, alana yapılacak tesisin teknik özelliklerini ve teknolojisini çalışma metodolojisini, uzun vadede tesisin kente, yerleşim bölgelerine, doğal yaşama olası etkilerini dikkate almadan yaptığınız tüm çalışmalarda olduğu gibi, bu konuda da yanlış yapıyorsunuz” dedi.

“BU TESİS İÇİN DAHA UYGUN BİR YER BULUNMALIDIR”

“Bu tür projelerin aceleye getirilmemesi gerektiğini belirten Karaca, “Kentin ve nüfus yoğunluğunun daha uzağında olması gereken bu proje, kente yakın bir lokasyonda ve Uludağ eteklerine yaslanarak yapılmaya çalışılıyor. Bu proje Uludağ yamaçlarında yapılmamalıdır. Topografyası, araç geliş-gidişi ve trafiğe etkisi, su havzalarına muhtemel etkisi göz önüne alınmalıdır. Alinur Aktaş’ın bu proje için yer seçimini yanlış buluyoruz. Yıllardır kötü yönetilen, hatalı karar ve uygulamalarla sorun yumağına dönüştürülen Bursa’nın yeni bir kambura daha ihtiyacı yok” şeklinde konuştu.