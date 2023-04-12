



Türkiye’nin, 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesi ile en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan 2 bin 543 rakımlı Uludağ’a nisan ayında kar yağdı. Hafta boyunca aralıklarla yağan ve dün geceden itibaren etkisini arttıran kar yağışıyla birlikte, hava sıcaklığının 0 derece olarak ölçüldüğü Uludağda, kar kalınlığı 58 santimetreye ulaştı. Sezonun 20 Mart’ta kapandığı Uludağ’da, yerli ve yabancı turistler, nisan ayında kayak yapmanın keyfini çıkarırken, kar yağışının gün boyu aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Uludağa Özbekistandan geldiğini belirten Nergiz Muradova (30), Özbekistandan Uludağı gezmeye geldik. Başka yerlerde yaz ve bahar havası var, buralarda kar yağıyor. Bambaşka bir duygu. Hava durumunu internetten takip ediyordum, kar yağışını görünce geldik. İlk defa Uludağa geliyorum. Çok güzel dedi.

İrandan gelen Ruzana Karimova (30), nisan ayında yazı beklerken yağan kar yağışının kendisini şaşırttığını söyleyerek, Ben İranlıyım ilk defa geliyorum, buralar çok güzel. Benim yaşadığım yer sıcak ama burası soğukmuş. Çok güzel yerler. Daha önce kar gördüm ancak böylesini ilk defa görüyorum diye konuştu.

‘BU SEZONUN EN GÜZEL KARI YAĞIYOR’

Hüseyin Yılmaz (38) ise Nisan ayında hala kayak yapabiliyor olabilmek, bizim için büyük sürpriz oldu. Çünkü sezon gerçekten çok geç başladı. Kurak bir sezon yaşadık ancak şu an çok güzel. Bu sezonun en güzel karı yağıyor. Kayakçılar için büyük bir avantaj oldu. Sistem çok güzel, ancak sezon kaydığı için tesislerin birçoğu kapalı. Önümüzdeki senelerde sezonun yeni hava şartlarına göre konumlandırılmasını bekliyoruz ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, yarından itibaren kar yağışının yerini güneşli havaya bırakacağı Uludağda, hafta sonu ise yağmur bekleniyor. (DHA)