Uludağ’da kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı

Marmara’nın güneyinde özellikle Bursa ve çevresinde beklenen kar yağışı, dün akşam saatlerinde etkisini gösterdi. 10 gündür Uludağ’da aralıksız yağan kar, kent merkezinde de etkili oldu. 1 saat süren ve aniden bastıran kar nedeniyle ana yollarda kısa süreli trafik oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre; hava sıcaklığının 3 derece olduğu kent merkezinde, kar yağışının hafta boyunca etkisini artırarak sürmesi bekleniyor.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan açıklamada da kent merkezinde 20 santimetre ve üzeri kar beklendiği duyuruldu. Vatandaşlar, buzlanma, don, kuvvetli rüzgar, tipi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları yönünde uyarılırken, bir uyarı da valilikten geldi.

VALİLİKTEN ‘SARI’ VE ‘TURUNCU’ KODLU UYARI

Bursa Valiliği’nin sosyal medya hesaplarından ‘sarı’ ve ‘turuncu’ kodla yapılan uyarılarda, “Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan son değerlendirmelere göre ilimizde pazar günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Pazar sabah saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın saatte 60-80 kilometre şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi. Peş peşe uyarıların ardından Bursa-İstanbul, Bursa-Armutlu ve Armutlu-İstanbul arasında, 08.00 ile 19.30 saatleri arasında yapılacak 16 deniz otobüsü seferi karşılıklı olarak iptal edildi.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR KALINLIĞI 60 SANTİMETRE

Kentin yüksek kesimlerdeki ilçelerinde de kar yağışı, 3 gündür aralıklarla sürüyor. Uludağ eteklerindeki Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı, 60 santimetreye ulaştı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri de ulaşımın aksamaması çalışma yürütüyor. Kent genelinde 283 iş makinesi ve kamyon ile 834 personel, 7/24 esasına dayalı olarak görev alıyor.

ULUDAĞ’DA KAR KALINLIĞI 1 METREYE YAKLAŞTI

Türkiye’nin, 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesi ile en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan 2 bin 543 rakımlı Uludağ’da ise 27 Ocak’ta başlayan kar yağışı 10 gündür sürüyor. Kar kalınlığının bir gecede 15 santimetre artarak 83 santimetreye ulaştığı Uludağ’da, hava sıcaklığı en yüksek eski 3, en düşük eski 5 derece olarak ölçüldü. Hafta boyunca kar yağışının aralıklarla etkili olacağı bölgede, yerli ve yabancı turistler de sömestir tatilinin son gününde doyasıya kayak keyfi yaptı.

Diğer yandan Karayolları ekipleri, kar nedeniyle yolların kapanmaması için Uludağ yolunda teyakkuza geçti. 35 personel ve 10 iş makinası ile yolun açık kalması için çalışmalar sürüyor. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 7/24 esasına dayalı çalışıyor. JAK timleri olası kaza ya da kayıplara karşı kayak pistlerinde sürekli devriye atıyor. Milli Parklar Gişeleri’nden itibaren de jandarmanın yol denetimleri başlıyor. Kış lastiği ve zinciri olmayan araçların Uludağ’a çıkışına izin verilmiyor. (DHA)