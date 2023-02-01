Uludağ’da kar kalınlığı 55 santim; pistler dolu

Uludağ’da kar yağışı, 27 Ocak’ta öğle saatlerinde başladı. Hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 4, en düşük sıfırın altında 8 derece olarak ölçüldüğü Uludağ’da kar kalınlığı, 55 santimetreye ulaştı. Yerli ve yabancı turistler, sise rağmen kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Kar yağışı ile sömestr tatilini fırsat bilip, kayak yapmaya geldiğini söyleyen Şamil Bestil (21), “İstanbul Üniversitesi’nde öğrenciyim, tatile geldim. Geziyorum, kayıyorum, kaymaya çalışıyorum. Uludağ’a ilk defa geliyorum. Daha önce Kayseri’ye gidiyordum. Güzel ama görüş olmadığı için zorlanıyorum. Biraz da acemi olduğum için zor oluyor” dedi.

‘SÖMESTR TATİLİNDE BALAYINA GELDİK’

Balayı tatilini geçirmek için Uludağ’a geldiğini belirten Esra Yesir Özcan (23), “Sınıf öğretmeniyim. Sömestir tatilinde balayına geldik. Yeni evlendik. Uludağ’a gelmeyi tercih ettik. Uludağ’ı çok seviyorum, fırsat buldukça gelmeye çalışıyorum. Herkesin de görmesini isterim. Özellikle de çocukların mutlaka yapması gereken bir aktivite. Dün daha soğuktu. Bugün kar yağışı bastırdı ama gayet güzel. Biraz daha durursa kaymak için daha da uygun olacak” diye konuştu.

KAR YAĞIŞI HAFTA BOYU DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre; bu hafta da kar yağışının devam edeceği Uludağ’da, yarın güneşli bir hava hakim olacak. Fakat cuma günü yeniden başlayacak kar yağışı ile birlikte, sömestir tatilinin son hafta sonunun da Uludağ’da yoğun geçmesi bekleniyor. Sömestir tatilinin ilk haftasında otellerdeki doluluk oranının yüzde 40’larda kaldığı Uludağ’da, devam eden kar yağışı ile rezervasyon oranları yüzde 60’a ulaştı. Uludağ’da konaklamanın maliyeti ise gecelik kişi başı 3 bin TL ile 6 bin TL arasında değişiyor.

Türkiye’nin, 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesi ile en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan 2 bin 543 rakımlı Uludağ’da, 15 Aralık’ta sezonun açılabilmesi için beklenen kar yağışı yağmadı. Bu nedenle bazı turistler rezervasyonlarını iptal ederken, yılbaşında otellerdeki doluluk oranı yüzde 50’ye kadar düştü.

KARAYOLLARI EKİPLERİ ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR

Karayolları ekipleri, aralıksız yağan kar nedeniyle yolların kapanmaması için Uludağ yolunda teyakkuza geçti. 30 personel ve 7 iş makinası ile yolun açık kalması için çalışmalar sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 7/24 esasına dayalı çalışıyor. JAK timleri olası kaza ya da kayıplara karşı kayak pistlerinde sürekli devriye atıyor. Milli Parklar Gişeleri’nden itibaren de jandarmanın yol denetimleri başlıyor. Kar lastiği ve zinciri olmayan araçların Uludağ’a çıkışına izin verilmiyor. (DHA)