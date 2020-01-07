“Uluğ Bey’e layık MİT merkezi açılışı” – 18 Dakika (7 Ocak 2020)





Prof. Dr. Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 DAKİKA’da, gündemdeki önemli gelişmeleri yorumlarken, Mit Merkezi’ne dualı açılışın ayrıntılarına değindi. Devlet destekli şeriatın taşıdığı tehlikeye dikkat çekti. 18 DAKİKA’DA, Yağış ve fırtına’da hizmet aksatma kimi nasıl etkiler? Mit Merkezi’ne dualı açılışın ayrıntılarında neler var? Devletin bir şeriatı desteklemesi nasıl bir tehlike gizliyor? Türbanlıya tokat davasında asıl mağdur kim? Gericilik neden Tek bir İslami anlayış gibi yansıtılıyor? Sorularınn yanıtı arandı. Tele1'e destek olmak için:

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