Ulus Meydanı ve çevresinde yenileme çalışması başlatılacak

ANKARA (AA) – Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulus Anafartalar Caddesi, Posta Caddesi, Ulus İş Hanı, Çıkrıkçılar Yokuşu ve Sobacılar Çarşısı'nda yenileme çalışmaları başlatacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, tarihi mirası korumak ve turizmi canlandırmak amacıyla Ulus Anafartalar Caddesi, Posta Caddesi, Ulus İş Hanı, Çıkrıkçılar Yokuşu ve Sobacılar Çarşısı'nda restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Ayrıca, "Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Projesi" ile Roma Tiyatrosu yeniden gün yüzüne çıkarılacak.

Konuya ilişkin sosyal medya hesaplarından bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ulus'u tarihi dokusuna uygun olarak canlandırıyoruz. Cumhuriyet döneminin emaneti olan bu yapılarımızın sağlıklaştırma ve cephe yenileme çalışmalarını tamamlayarak tekrar faaliyete geçireceğiz. Başkentimizin tarihi geleceğine ışık olacak." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş de Ulus'un özgün ve karakteristik yapısına zarar vermeden bu yıl iki projeyi de bitirmeyi planladıklarını belirtti.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü binasının otel olması için Büyükşehir Belediye Meclisinden karar alındığını aktaran Ödemiş, "Ulus'ta, gelen misafirleri ağırlayacak büyük bir otel yoktu. Elimizdeki bu binayı koruyarak, işlev vererek faaliyete geçirmeyi planladık." değerlendirmesinde bulundu.

Ödemiş, Roma Tiyatrosu'nun Başkentliler kadar turistler için de bir cazibe merkezi haline geleceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Roma Tiyatrosunun yanı sıra 17 bin metrekarelik bir alanı içine alan Arkeopark projemiz hayata geçiyor. Önümüzdeki günlerde bunun da ihalesini yapacağız. Dolmuş duraklarının olduğu alanı da kapalı dolmuş alanı projemiz ile kaldıracağız. O alana yönelik 17 bin metrekare otopark ve yeşil alan projemiz de tamamlanmıştır. Dolmuş duraklarını kaldırıp düzenlemeyi yaptırdıktan sonra yaklaşık 35 bin metrekare yeşil alanla gelen misafirleri karşılayan bir otopark ve arkeopark karşılama alanı ile tarihi mekanda misafirleri kabul edeceğiz."

Roma Tiyatrosuna yönelik çalışmaların başladığını, ekimde yer teslimi yaptıklarını belirten Ödemiş, taşların numaralandığını, üç boyutlu çizimlerin yapıldığını, dolgu ve hafriyatların çıkarıldığını bildirdi.

Ödemiş, "Roma Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesinin kardeş şehir olması yolunda tüm adımlar da atıldı. Yazışmalar yapıldı, temel atma töreni ile Roma Tiyatrosu'nda kardeş şehir protokolü imzalayacağız." bilgisini verdi.