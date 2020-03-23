Ulusal Muhafız Birlikleri Ne Zaman Göreve Çağırılıyor?

ABD Ordusu altında özel bir birlik olan kara ve hava Ulusal Muhafız Birlikleri, hem federal hem de eyaletler düzeyinde göreve çağırılabiliyor.

ABD’deki 50 eyaletin, özel yönetim konumundaki başkent Washington’un ve ABD toprağı olan üç bölgenin, Ulusal Muhafız birlikleri var.

Birliklerin eğitimi ve rütbe atamasını eyalet yönetimleri yapıyor. Birlikler için bütçeyi ve genel standardı federal hükümet belirliyor.

Eyalet valileri, afetlerde ve sivil itaatsizlik durumlarında, Ulusal Muhafızları göreve çağırabiliyor.

Başkanlar da ulusal güvenlik ihtiyaçları durumunda, ülke çapında Ulusa Muhafızları kullanabilir.

Ulusal Muhafız Birliği askerlerinin çoğu, yarı zamanlı olarak görev yapıyor.

Bu askerler aktif görevde olmadıkları zaman, yıl içinde iki hafta süren ve ayda bir hafta sonu yapılan kamplarda eğitim görüyor.