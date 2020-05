“Ulusal Muhafızlar New York’ta Hazır Bekliyor”

Minneapolis’te gözaltı sırasında ölen George Floyd ilgili düzenlenen protesto gösterileri son 24 saatte kentin tamamına yayıldı.

Son 24 saatte New York kentinde 345 kişi gözaltına alındı. Öfkeli protestocular 47 polis aracını tahrip etti. Protesto gösterilerinde çok sayıda güvenlik görevlisi ve protestocu yaralandı. Yaralanan protestocuların sayısı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. New York Emniyet Müdürlüğü (NYPD) yetkilileri son 24 saatte meydana gelen olaylarda 33 polisin yaralandığını açıkladı.

Aralarında New York’un pahalı semtlerinde bulunan ünlü markalara ait mağazalarında bulunduğu birçok bölgedeki mağaza ve işyerlerinin bazıları ya yağmalandı ya da hasara uğradı.

Polisle protestocular arasındaki gerilim sabahın erken saatlerine kadar sürdü. Protestocular kentte bazı yol ve köprüleri kapattı.

Polisin aracını protestocuların üzerine sürmesi tepkileri arttırdı

Brooklyn bölgesinde polis devriyesinin araçlarını protestocuların üzerine sürmesinin görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından olaylar daha da büyüdü. Öfkeli protestocular kentin birçok bölgesinde birçok polis aracını yaktı.

Olayların tırmanmasının ardından New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, gece yarısı Brooklyn’de düzenlediği basın toplantısında New Yorklulara evlerine dönmesi çağrısında bulundu. Araçta bulunan polislerin kalabalığın üzerine araçlarını sürmesinin protestocuların araca attıkları cisim ve saldırılar sonucunu meydana geldiğini belirterek, “Polisler çaresiz oldukları için bunu yaptılar” dedi.

New York Belediye Başkanı Blasio’nun gece yarısı yaptığı bu açıklaması eleştiriyle karşılandı.

New York Demokrat Kongre üyesi Ocasio Cortez, bu tür eylemlerin asla kabul edilemeyeceğini belirterek, “Belediye başkanı olarak, bu polis departmanı sizin liderliğiniz altında. Bu durumda her birimizin liderliği hesap verilebilir olmalı. Kalabalığın üzerine aracını süren New York polisini savunmak ve mazeret üretmeniz yanlış” dedi. De Blasio, daha sonra düzenlediği basın toplantısında olayın soruşturulacağını kaydetti. De Blasio, New York’ta sokağa çıkma yasağı ilan etmek gibi bir planlarının olmadığını söyledi.

“Gerekirse ulusal muhafızları sevk ederiz”

New York Valisi Andrew Coumo, Ulusal Muhafızların eyalette düzenlenen protestolarda yaşanan şiddeti bastırmaya yardımcı olması gerektiği yerlere sevk edilmek için beklemede olduğunu söyledi.

Vali, son 24 saatte New York’ta yaşanan olaylarda halkın sağduyuyla hareket etmesi gerektiğini söyledi.

New York’ta şu an için bir sıkıyönetim ilan edilmesiyle ilgili olarak, “Sıkıyönetim ilanı bazı eyaletlerde fayda getirebilir ancak New York için değil” dedi.

New York’ta polis aracının protestocular üzerine sürülmesi konusunda, “Görüntüleri izledim, rahatsız edici. Eyaletin adli makamlarından New York’taki tüm protestolardaki polisin davranışlarıyla ilgili kapsamlı ve tarafsız bir rapor hazırlamalarını istedim. Hata yapan polis varsa bedeline katlanır” dedi.

“Yıllardır sadece isimler değişti ama renkler değişmedi”

Siyahi Amerikalıların yıllardır polis tarafından öldürülmesiyle ilgili görüşlerini paylaşan Vali Cuomo,”Şimdiye kadar bu sorun sokağa çıkıp yıkıp yakmakla, şiddetle çözülemedi. Reformlar yapılmalı” dedi.

Polis şiddeti yüzünden ölen siyahi Amerikalılar’ın adlarını sayan Cuomo, “Yıllardır sadece isimler değişti ama renkler değişmedi” ifadesini kullandı. Vali Cuomo, 50 gün önce 800 kişinin öldüğü eyalette son 24 saatte 56 kişinin Corona virüsüne bağlı yaşamanı yitirdiğini belirterek, “Bu halkın başarısı. New York’ta halk birlikte hareket ettiği için salgın hastalıkla mücadelede başarı kazandık. Protestoların şiddet olaylarına dönüşmemesini de başarabiliriz” dedi.