Ulusal Muhafızlar turist cennetinde devriye gezmeye başladı

Organize suç örgütlerinin ve mafyanın son dönemde şiddetin dozunu artırdığı Meksika’da hükümet yeni bir önlem aldı. Turistlerin uğrak noktası Cancun’da binlerce asker tatilcilerin arasında devriyeye çıkmaya başladı.

Sozcu.com.tr

Son dönemde şiddetin ve çeteler arasındaki çatışmaların tırmandığı Quintana Roo eyaletinde yeni önlemler alındı…

Hem Meksika içinden hem de bütün dünyadan turistlerin akın ettiği Cancun sahillerinde tatil yapanları korumak için Meksika ulusal muhafızları denetimi sıkılaştırdı. Tulum’da iki çete arasındaki çatışmada ölen iki turistin ardından güvenlik önlemlerini artıran yetkililer, organize suçla mücadele etmeye devam edeceklerini açıkladı.



Bugün yaklaşık 1500 asker bölgede devriye gezdi. Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran tatilcilerin arasında zırhlı ve ağır silahlı bir şekilde devriyeye çıkan güvenlik güçlerinin fotoğraflarını Reuters haber ajansı kamuoyu ile paylaştı.

Meksika lideri Andres Manuel Lopez Obrador, “Bu tür olaylar tekrarlanmamalı. Bölgeye gönderilen askerler bölgede kalacak ve özellikle turist bölgelerini koruyacak” dedi.

Uyuşturucu kartellerinin yoğun olduğu ve her yıl birbirleriyle çatışma yaşadığı ülkede Eylül ayına kadar olan süreç içerisinde 2021’de 21.495 insan bu çatışmalarda yaşamını yitirdi. Resmi verilere göre ayda ortalama 2400 insan bu şiddet olaylarında ölüyor.

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