Uluslar Ligi’nde Türkiye’nin rakipleri belli oluyor

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Alaturka Online
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UEFA Uluslar Ligi’nde yeni sezonun kura çekimi bugün yapılacak. Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da saat 20.00’de gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye B Ligi’nin 3. torbasında yer alacak. İlk sezonunda Teknik Direktör Mircea Lucescu yönetiminde B Ligi 2. Grubu’nda İsveç ve Rusya’nın arkasında sonuncu olan Türkiye, C Ligi’ne düşmüştü. Ancak Ay-Yıldızlılar, UEFA’nın statüde yaptığı değişiklik sonrasında tekrardan B Ligi’ne yükselmişti.

55 ülkenin A, B, C ve D Ligi’ndeki toplam 10 grupta mücadele edeceği Uluslar Ligi’nde, en iyi puanla lider olan ancak 2022 Dünya Kupası eleme gruplarında katılım hakkı elde edemeyen iki ülke play-off’a katılabilecek.

B LİGİ TORBALARI

1. Torba

Rusya

Avusturya

Galler

Çek Cumhuriyeti

2. Torba

İskoçya

Norveç

Sırbistan

Finlandiya

3. Torba

Slovakya

Türkiye

İrlanda Cumhuriyeti

Kuzey İrlanda

4. Torba

Bulgaristan

İsrail

Macaristan

Romanya

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?