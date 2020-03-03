Uluslar Ligi’nde Türkiye’nin rakipleri belli oluyor

UEFA Uluslar Ligi’nde yeni sezonun kura çekimi bugün yapılacak. Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da saat 20.00’de gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye B Ligi’nin 3. torbasında yer alacak. İlk sezonunda Teknik Direktör Mircea Lucescu yönetiminde B Ligi 2. Grubu’nda İsveç ve Rusya’nın arkasında sonuncu olan Türkiye, C Ligi’ne düşmüştü. Ancak Ay-Yıldızlılar, UEFA’nın statüde yaptığı değişiklik sonrasında tekrardan B Ligi’ne yükselmişti.

55 ülkenin A, B, C ve D Ligi’ndeki toplam 10 grupta mücadele edeceği Uluslar Ligi’nde, en iyi puanla lider olan ancak 2022 Dünya Kupası eleme gruplarında katılım hakkı elde edemeyen iki ülke play-off’a katılabilecek.

B LİGİ TORBALARI

1. Torba

Rusya

Avusturya

Galler

Çek Cumhuriyeti

2. Torba

İskoçya

Norveç

Sırbistan

Finlandiya

3. Torba

Slovakya

Türkiye

İrlanda Cumhuriyeti

Kuzey İrlanda

4. Torba

Bulgaristan

İsrail

Macaristan

Romanya