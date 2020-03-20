Uluslararası Af Örgütü, Mısır'ı koronavirüs nedeniyle düşünce suçlularını serbest bırakmaya çağırdı

İSTANBUL (AA) – Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Mısır yönetimine, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mahkumlara da bulaşmasını engellemek için düşünce suçlularını serbest bırakması çağrısında bulundu.

Örgütün Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Sağlık, hijyen ve altyapı hizmetlerinin yetersiz kaldığı ve aşırı kalabalık olan Mısır cezaevlerinde koronavirüsün yayılmasından endişe ediliyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Mısır hapishanelerinin uzun yıllardır gazeteciler, insan hakları aktivistleri ve barışçıl eleştirmenlerle dolu" olduğu dile getirildi.

Virüsün ülkede yayılmasıyla birlikte hapishanedeki mahkumların sağlığıyla ilgili endişelerin arttığı kaydedilen açıklamada, "Bu nedenle Mısır'daki yetkilileri hoşgörü göstermeye ve hayat kurtarabilecek acil önlemler almaya çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8'e, vaka sayısı da 285'e yükselmişti.