Uluslararası Çalışma Örgütü’nden Türkiye açıklaması

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Söz konusu raporda ülkeler alfabetik olarak sıralanmış olup, Türkiye’nin sayfanın dördüncü sırasında ve bu ülkelerden sonra yer alması tamamen alfabetik sıralamadaki yeriyle ilgilidir” denildi.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi daha önce yayımlanan bir raporun içeriğinin bazı haber kuruluşlarınca yanlış yorumlandığını kaydetti. Konu hakkında ILO Türkiye Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* Son günlerde bazı basın ve yayın organlarında ILO ve Dünya Sağlık Örgütü’nün ortak raporuna atıfla, Türkiye’nin işe bağlı ölümlerde dünyada Tonga, Trinidad, Tobago ve Tunus’tan sonra dördüncü sırada olduğu yönünde haberler yer almaktadır.

* Söz konusu raporda ülkeler alfabetik olarak sıralanmış olup, Türkiye’nin sayfanın dördüncü sırasında ve bu ülkelerden sonra yer alması tamamen alfabetik sıralamadaki yeriyle ilgilidir. Diğer yandan, ülkelerin işe bağlı ölümleri kayıt altına alma ve bildirimde bulunma sistemleri ve pratikleri büyük farklılık arz etmekte olup, bu veriler üzerinden ülkelerin birbirleriyle karşılaştırılmaları her zaman doğru sonuçlar vermeyebilir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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