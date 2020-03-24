Uluslararası Demokratlar Birliğinden Almanya Başbakanı Merkel'e mektup:

BERLİN (AA) – Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Almanya'nın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede aldığı tedbirleri memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

UID Genel Başkanı Bülent Bilgi, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e mektup gönderdi.

Mektupta, "Federal hükümetin ve eyalet hükümetlerinin son dönemde karara bağladığı önleyici tedbirleri memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullanan Bilgi, koronavirüs salgınının hızla yayılmasının, tüm dünya için büyük bir zorluk oluşturduğunu ve insanlık tarihinde nadir görülen bir hadise olarak ortaya çıktığını vurguladı.

Bilgi, mektupta şunları kaydetti:

"Bu nedenle etkili tedbirler almak hepimizin ortak görevidir. Toplumumuzun korona salgınını mümkün olan en az zararla hızlı bir şekilde atlatabilmesini sağlayabilmenin tek yolu budur. Bu aşamada belirlenen önlemleri ve tedbirleri tutarlı bir şekilde uygulamak gerekmektedir. Uluslararası Demokratlar Birliği olarak alınan bu önlemleri memnuniyetle karşılıyor federal hükümete, eyalet hükümetlerine ve belediyelere desteklerimizi sunuyoruz."

Mektupta, belediyelerin bu önlemleri uygulamada özel bir görevi olduğuna dikkati çeken Bilgi, UID olarak yerel makamlarla iş birliği konusunda yardımcı olmaktan mutluluk duyacaklarını aktardı.