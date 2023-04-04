Uluslararası U12 İzmir Cup başlıyor

Yıllar boyunca Türkiye’de ve Avrupa’da birçok sporcunun keşfedilmesini sağlayan dev turnuva yeni genç yeteneklerin ortaya çıkmasına olanak sağlayacak. Organizasyonla çocukların spor yapmaya teşvik edilmesi ve dünyanın dört bir yanından gelen yaşıtlarıyla eğlenceli vakit geçirmeleri amaçlanıyor.

Bunun yanında 12 yaş altı yetenekli çocukların keşfedilmesine ve kariyerlerinde büyük bir adım atmalarını sağlamalarına olanak veren önemli turnuva İzmir’in uluslararası düzeyde tanınmasına büyük katkı sağlayacak. Organizasyon Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor’un yanı sıra Bayern Münih, Athletic Bilbao, Juventus, PSG, Ajax, Porto gibi tanınmış kulüpler yer alacak. Tüm A Takım futbolcularının imzaladığı 72 takımın 72 forması turnuvanın ardından Altınordu FK ile İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açık artırma ile satılacak. Elde edilen gelir depremzedelere bağışlanacak.

DEV AÇILIŞ

7 Nisan Cuma günü saat 11.00’de başlayacak turnuvanın açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, uzun süre Galatasaray’da forma giyen Cevad Prekazi, eski hakemlerden Bahattin Duran’ın yanı sıra yurt dışından ve yurt içinden bir çok ünlü spor adamı katılım sağlayacak.