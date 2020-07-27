Uluslararası züccaciye sektörü İstanbul'da buluşacak

İSTANBUL (AA) – Alanında dünyanın en büyük üçüncü etkinliği olan Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı, 10-13 Eylül'de tüm dünyadan binlerce alıcıyı İstanbul'da ağırlayacak.

Tarsus Turkey'in açıklamasına göre, fuar, şirket tarafından Ticaret Bakanlığı, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri, Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) ve KOSGEB desteğiyle bu yıl 31. kez düzenlenecek.

2019'u 4,5 milyar dolar ihracatla kapatan yerli ev ve mutfak eşyası sektörünü, aralarında dünya perakende devlerinin de olduğu binlerce satın almacıyla buluşturacak Zuchex, TÜYAP Beylikdüzü'nde gerçekleştirilecek.

Fuar kapsamında, 2019'da ilk kez uygulanan Overseas Buyer programı, bu yıl da tekrarlanacak. Overseas Buyer sayesinde dünya perakende devlerinin satın almacıları, 4 gün boyunca İstanbul'da ağırlanırken, online B2B programıyla da, fuarı ziyaret etmek isteyip de gelemeyenlerin katılımcı firmalarla dijital toplantı yapması sağlanacak.

Zuchex 2020'de Türkiye'nin lider üretici markaları; sofra ve mutfak eşyası, pişirme ekipmanları, plastik ev eşyası, bahçe aksesuarları, ev eşyası, dekoratif ev ve mutfak eşyası ile elektrikli ev aletlerine dair en yeni koleksiyonlarını sergileyecek.

– "Fuara yoğun ilgi gösteriliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Turkey Fuar Direktörü Ebru Causey, Overseas Buyer programı sayesinde sektöre 1,5 milyar dolar değerinde ticaret hacmi sağladıklarını bildirdi.

Causey, "Yüksek bütçelerle satın alma yetkisine sahip binlerce profesyonel iş insanı, 2020 için satın alma faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri en büyük fuar olan Zuchex'e yoğun ilgi gösteriyor." ifadesini kullandı.

Dünya genelinden zincir perakende firma yetkilileri ve satın alma heyetlerinin Türkiye'nin üretici markalarıyla birebir görüşmeler yapmak üzere fuara geleceğini aktaran Causey, farklı nedenlerden ötürü İstanbul'a seyahat edemeyenleri ise online B2B uygulaması üzerinden dijital ortamda ağırlayacaklarını kaydetti.