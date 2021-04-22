Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2023 Avrupa Şampiyonası elemeleri fikstüründe değişiklik yapıldı

İSTANBUL (AA) – Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2023 UEFA Avrupa Şampiyonası elemeleri fikstüründe değişikliğe gidildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı takımın 8 Haziran'da deplasmanda Kazakistan ile oynayacağı karşılaşma 12 Ekim'e alındı. Bu değişikliğin ardından Ümit Milli Takım, eleme grubundaki ilk maçını 3 Eylül'de sahasında Belçika ile yapacak.
Ümit Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'ndaki maç programı şöyle:
3 Eylül 2021: Türkiye-Belçika
7 Eylül 2021: Türkiye-İskoçya
12 Ekim 2021: Kazakistan-Türkiye
12 Kasım 2021: Belçika-Türkiye
16 Kasım 2021: Türkiye-Danimarka
25 Mart 2022: İskoçya-Türkiye
10 Haziran 2022: Türkiye-Kazakistan
14 Haziran 2022: Danimarka-Türkiye