Ümit Milli Kadın Judo Takımı aday kadrosunun Trabzon kampı sürüyor

ANKARA (AA) – Ümit Milli Kadın Judo Takımı'nın aday kadrosu, hazırlıklarına Trabzon'da devam ediyor.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık bir yıldır müsabaka yapamayan ümit milli judocular, Trabzon'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) çalışmalarını sürdürüyor.

Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Çebi ile Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, çalışmalarında sona gelen milli takımı ziyaret ederek, hazırlıkları izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Selçuk Çebi, Kovid-19 nedeniyle verilen ara sonrası gerçekleştirilen kampın, sporculara büyük fayda sağlayacağını söyledi. Antrenörlerden bilgi alan Çebi, mili sporculara başarı diledi.

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ise kampa ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, milli judocuların başarılı olacaklarına inandığını aktardı. Öztürk, antrenman bitiminde milli takıma baklava ikram etti.