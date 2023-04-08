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8 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineÜmit Özdağ açıkladı alkışlar koptu! AKP'lileri kızdıracak sözler!

Ümit Özdağ açıkladı alkışlar koptu! AKP’lileri kızdıracak sözler!

Alaturka Online
Alaturka Online

Ümit Özdağ açıkladı alkışlar koptu! AKP’lileri kızdıracak sözler!

Alaturka Online
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Alaturka Online
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