Ümit Özdağ: AK Parti gençlik kollarına dokunan yanıyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Zeytinburnu’nda kavgaya karışan AKP Gençlik Kolları üyesi 4 kişiye işlem yapıp kelepçe taktıkları için bir polis ve iki bekçinin açığa alındığını duyurmuştu. Özdağ açığa alınan iki personelin Şırnak ve Ağrı’ya atandığını öne sürdü.

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde 27 Haziran akşamı iki grup arasında yaşanan kavgaya müdahale eden polis ve bekçiler, kavgaya karıştıkları tespit edilen 4 kişiye işlem yapmış, kelepçe takılarak gözaltına alınan gençlerin AKP Zeytinburnu İlçe Gençlik Kolları üyesi olmaları üzerine gözaltı işleminin engellendiği, üstelik polis ve bekçilerin bu durumdan dolayı gençlerden özür dilettirildiği iddia edilmişti.

Dün olayın yaşandığı Zeytinburnu’na giderek konuyla ilgili basın açıklaması yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ kelepçe takan bir polis ve iki bekçinin açığa alındığını söylemişti.

Sosyal medya hesabından olayla ilgili yeni bir gelişmeyi paylaşan Özdağ, açığa alınan iki personelin Şırnak ve Ağrı’ya atandığını öne sürdü.

“AK PARTİ GENÇLİK KOLLARINA DOKUNAN YANIYOR”

Özdağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Zeytinburnu ilçe emniyet müdürlüğünde rezalet devam ediyor. AK Parti gençlik kollarına dokunan yanıyor. Zeytinburnu ilçe emniyetten M.Y. Şırnak’a, A.A Ağrı’ya atandı. Polisler AK Parti Gençlik Kolları üyelerinin gözaltına alınırken söylediklerinden HDP‘li olduklarını düşünmüşler.”